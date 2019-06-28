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Dünyadaki tüm mazlumların yüzünü güldürdük

Mersin’de düzenlenen “Biz Bize Sohbetler” etkinliğinde konuşan Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, tarih boyunca olduğu gibi şimdi de Türkiye’nin yardıma muhtaç bütün mağdur ve mazlumlara el uzattığını söyledi.

28 Haziran 2019 Cuma 10:32
Dünyadaki tüm mazlumların yüzünü güldürdük

192 farklı ülkeden 5 milyon insana ev sahipliği yapan Türkiye’nin, dünyadaki mazlumları da unutmadığını ifade eden Ok, “Sadece kendi gönül coğrafyamızda değil, dünyanın herhangi bir yerindeki bir mazlumun ve mağdurun yüzünü düşürmedik, başını eğdirmedik. Hiç kimseyi gaddar, zalim medeniyet anlayışının lütfuna esir etmedik. Bundan sonra da Allah’ın izniyle etmeyeceğiz. Bu kararlılığımızı herkesin bilmesini istiyoruz” dedi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde, başta Suriyeliler olmak üzere geçici koruma kapsamındaki göçmen grupların yoğun bulunduğu illerde gerçekleştirilecek “Biz Bize Sohbetler” etkinliğinin ilki Mersin’deki bir otelde yapıldı.

Gökçe Ok, programın açılışında yaptığı konuşmada, göçü akıl, bilim ve mantıkla idare ettiklerini belirterek kapasiteyi genişletirken aynı zamanda da eksiklikleri tamamladıklarını vurguladı.

Tarih boyunca olduğu gibi bugün de Türkiye’nin kendisine sığınanlara, elini uzatanlara yardım ettiğinin altını çizen Ok, “Sadece kendi gönül coğrafyamızda değil, dünyanın herhangi bir yerindeki bir mazlumun ve mağdurun yüzünü düşürmedik, başını eğdirmedik” dedi. Ok, şöyle konuştu: “Sözün şehvetine kapılıp da birbirimize düşmememiz gerekiyor. Bugün burada sadece Suriyeliler yok. Maalesef bugün göçmenin adı Suriyeli olmuş. Yok böyle bir şey. 192 farklı ülkeden 5 milyon insana ev sahipliği yapıyoruz. Burada ‘çürük elma’ varsa devlet aklı onları toplar. Herkes rahat ve huzurlu olsun.”

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:32
  1. Mersin
  2. Türkiye
  3. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

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