Dünyadaki en kapsamlı mağara kurtarma operasyonu başladı

Anadolu Speoloji Grubu Derneği yetkilileri, yapılacak operasyonunun, ‘dünyadaki en kapsamlı mağara kurtarma operasyonlarından biri olacağını söyledi. Dicky'nin sağlık durumunu takip eden doktorların kararına göre hareket edileceği bildirildi. Planlamaya göre, ayağa kalkan ancak kendisini halsiz hisseden Dicky'nin mağaranın bazı bölümlerini yürüyerek geçmesi, bazı noktaları ise sedyeye alınıp aşılması hedefleniyor.