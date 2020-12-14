Dünyada 2020 böyle geçti (2)

ANKARA (AA) - ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yaşanan olaylar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı birçok ülke tarafından alınan önlemlerin hafifletilmesi, çok sayıda hükümet yetkilisinin Kovid-19'a yakalanması, Libya'daki gelişmeler, Pakistan Uluslararası Hava Yollarına (PIA) ait yolcu uçağının düşmesi ve Çin Ulusal Halk Kongresinin, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası'nı kabul etmesi, 2020 yılının ikinci çeyreğine damgasını vurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kovid-19 salgını dolayısıyla suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) sağladıkları fonu durdurduğunu açıklaması, Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 285 kişinin hayatını kaybetmesi ve Libya'da hükümet güçlerinin, başkent Trablus'un batısında yaklaşık üç bin kilometrekarelik alanı, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin elinden geri alması uluslararası gündemin ana başlıkları arasında yer aldı.

Çin'de nisan ayında ilk kez Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren vaka olmadığı açıklandı ve Vuhan kentinde karantina kaldırıldı.

Pakistan Uluslararası Havayollarına (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan yolcu uçağının Karaçi Havalimanı yakınlarında yerleşim alanına düşmesi sonucu 97 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan'da terör örgütü DEAŞ'ın Güney Asya elebaşı Şeyh Ebu Ömer El Horasani'nin yakalanması ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ), Suriye'nin Hama kentinin kuzeyindeki Latamne beldesine Mart 2017'de düzenlenen kimyasal saldırıyı, Beşşar Esed rejimi güçlerinin gerçekleştirdiğini açıklaması dünya gündeminde önemli yer tuttu.

2020'nin nisan, mayıs ve haziran aylarında şu önemli gelişmeler yaşandı:



2 Nisan

- İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı. Laricani'nin 27 Nisan’da iyileştiği bildirildi.

5 Nisan

- Eski Libya Başbakanı Mahmud Cibril, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

- Kovid-19 testi daha önce pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı. Boris Johnson, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı, 12 Nisan'da da taburcu edildi.

7 Nisan

- Çin'de ilk kez Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren vaka olmadığı açıklandı. Yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan kentinde karantina kaldırıldı.

8 Nisan

- Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), Suriye'nin Hama kentinin kuzeyindeki Latamne beldesine Mart 2017'de düzenlenen kimyasal saldırıyı, Beşşar Esed rejimi güçlerinin gerçekleştirdiğini açıkladı.

9 Nisan

- Çad hükümeti, ülkenin batısında terör örgütü Boko Haram'a karşı yürütülen operasyonda 1000'e yakın teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

12 Nisan

- ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma sonucu, Afganistan'ın Bagram Hapishanesi'nde tutulan 100 Taliban üyesi daha salıverildi.

13 Nisan

- Libya'da hükümet güçleri, başkent Trablus'un batısındaki yaklaşık üç bin kilometrekarelik alanın, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin elinden geri alındığını belirtti.

14 Nisan

- ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 salgını dolayısıyla suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) sağladıkları fonu durdurduğunu açıkladı.

16 Nisan

- Afrika ülkesi Kenya'da Kovid-19 salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağını ihlal eden 12 sivil, polis ekiplerince öldürüldü.

19 Nisan

- Kanada'nın Nova Scotia eyaletinde bir kişinin düzenlediği silahlı saldırıda 23 kişi yaşamını yitirdi.

22 Nisan

- ABD Başkanı Donald Trump, ABD donanmasına, Amerikan gemilerini taciz etmeleri halinde İran savaş gemilerini vurma emri verdi.

23 Nisan

- İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Basra Körfezi'nde İran'a ait sivil ya da askeri deniz araçlarının güvenliğinin tehdit edilmesi halinde ABD'ye ait savaş gemilerinin vurulması emrini verdi.

25 Nisan

- Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi (GGK) ülkenin güneyinde özerklik ilan etti.

26 Nisan

- Yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletinde yer alan Vuhan kentindeki tüm koronavirüs hastalarının taburcu edildiği bildirildi.

27 Nisan

- Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde imzalanan "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini" iddia etti.

28 Nisan

- Çin'de Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Vuhan kentinin de içinde olduğu Hubey eyaletinde virüs nedeniyle tedavi edilen hasta kalmadığı bildirildi.

- Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen terör saldırısında 20 sivil hayatını kaybetti.

29 Nisan

- Güney Kore'nin Gyeonggi bölgesindeki bir şantiyede çıkan yangında 36 işçi hayatını kaybetti, 10 işçi yaralandı.

- Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 285 kişi hayatını kaybetti.

30 Nisan

- ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19'un Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak şu anda detay paylaşamayacağını açıkladı.

1 Mayıs

- Çin'in başkenti Pekin'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan parklar ve müzeler yeniden ziyarete açıldı.

2 Mayıs

- Avusturya'da alışveriş merkezleri ve kuaförler yeniden kapılarını açtı.

5 Mayıs

- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD'nin, Kovid-19 salgınının kaynağının Çin'in Vuhan şehrindeki bir laboratuvar olduğuna dair iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadığını açıkladı.

8 Mayıs

- Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'deki iç savaşta 669'u Beşşar Esed rejimi güçlerince olmak üzere 855 sağlık personelinin öldürüldüğünü bildirdi.

11 Mayıs

- İran'da düzenlenen deniz tatbikatı sırasında meydana gelen kazada 19 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

- Almanya'da yeni tip koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında büyük çaplı mağazalar ile AVM'ler faaliyete geçti.

12 Mayıs

- Afganistan'da terör örgütü DEAŞ'ın Güney Asya elebaşı Şeyh Ebu Ömer El Horasani'nin yakalandığı bildirildi.

16 Mayıs

- Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Ruanda soykırımında yüz binlerce kişinin ölümünden sorumlu tuttuğu isimlerden Felicien Kabuga, Fransa'nın başkenti Paris'te yakalandı.

18 Mayıs

- Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Vatiyye Askeri Üssü'nde kontrolü sağladıklarını duyurdu.

- Kovid-19 salgınından Avrupa'da ilk etkilenen İtalya'da iki ayı aşkın sürenin ardından kademeli normale dönüş çerçevesinde ibadethaneler, mağazalar, müzeler ve pek çok iş yeri yeniden açıldı.

20 Mayıs

- Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) temin ettiği Rus yapımı 8 hava savunma sisteminin imha edildiğini açıkladı.

21 Mayıs

- Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Rusya'nın Hafter'e en az 8 savaş uçağı gönderdiğini söyledi.

- Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesi, cinayeti işleyenleri affettiklerini duyurdu.

22 Mayıs

- Pakistan Uluslararası Hava Yollarına (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan yolcu uçağının Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düşmesi sonucu 97 kişi yaşamını yitirdi.

- ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, SDG ismini kullanan YPG/PKK ile düzenlediği operasyonda, DEAŞ'ın sözde Kuzey Bağdat sorumlusu ve sözde lojistik sorumlusunu Suriye'de öldürdüklerini açıkladı.

25 Mayıs

- Yunanistan'da yaklaşık iki ay kapalı kalan kafe ve restoranlar hizmet vermeye başladı.

- Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Kovid-19 karşı yürürlükteki olağanüstü hal (OHAL) şartlarının Tokyo metropolü ve Hokkaido eyaletinde kaldırıldığını bildirdi.

- ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd, polis şiddeti sonucu hayatını kaybetti.

26 Mayıs

- Irak terörle mücadele birimi, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusunun öldürüldüğünü duyurdu.

28 Mayıs

- Çin Ulusal Halk Kongresi (Ulusal Meclis), Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası'nı kabul etti.

- Avrupa Birliği (AB), Beşşar Esed rejimine uyguladığı yaptırımları 1 yıl uzatma kararı aldı.

- ABD'de polis şiddeti sonucu George Floyd'un hayatını kaybettiği Minnesota eyaletinde Vali Tim Walz, acil durum ilan ettiğini açıkladı.

29 Mayıs

- ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olayların 3. gününde göstericiler polis merkezine girerek binayı ateşe verdi. Belediye Başkanı Jacob Frey akşam sokağa çıkma yasağı ilan etti. Floyd'u gözaltına alırken ensesine dizini basıp ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin tutuklandı.

- ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ABD'nin "esaslı reform" taleplerini yerine getirmediğini belirterek "Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz." açıklamasında bulundu.

30 Mayıs

- İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te dur ihtarını anlamayan zihinsel engelli Filistinliyi vurarak şehit etti.

31 Mayıs

- Kovid-19 nedeniyle iki aydan fazla bir süre kapalı tutulan Kudüs'teki Mescidi Aksa yeniden ibadete açıldı.

- ABD'de Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen protestolarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle başkent Washington DC'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

1 Haziran

- Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisinin ve tüm aile bireylerinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

- Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle yaşamını yitirmesinin ardından başlayan protestoların yoğunlaşması üzerine ABD'nin başkenti Washington DC'de pazartesi ve salı günleri 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. New York şehir merkezinde de sokağa çıkma yasağı kararı alındı.

2 Haziran

- Kenya'da güvenlik güçlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 15 sivili öldürdüğü bildirildi.

3 Haziran

- Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladığını duyurdu.

- İspanya meclisi, Kovid-19 salgınından dolayı 14 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü halin (OHAL) 21 Haziran'a kadar uzatılmasına onay verdi.

4 Haziran

- Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerini, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtardıklarını, bu bölgeler ile Trablus'un il idari sınırlarının tamamında kontrolü sağladıklarını açıkladı.

8 Haziran

- Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkede Kovid-19'a yakalanan tüm hastaların iyileştiğini açıkladı.

9 Haziran

- ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd, Texas'ın Houston kentinde toprağa verildi.

10 Haziran

- Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 69 kişi hayatını kaybetti.

- Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin Trablus'un güneyinde çekildiği bölgelerde sivil yerleşim alanlarına tuzakladığı mayınların patlaması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti.

11 Haziran

- Norveç'te başkent Oslo yakınındaki camiye 2018 yılında düzenlenen terör saldırısının faili Philip Manshaus, 21 yıl hapse mahkum edildi.

12 Haziran

- Çin genelinde 197 milyonu aşkın öğrenci, Kovid-19 tedbirleri alınarak ders başı yaptı.

13 Haziran

- Çin'in Cıciang eyaletinde yoldan çıkan yakıt tankerindeki patlamada 18 kişi hayatını kaybetti, 189 kişi yaralandı.

16 Haziran

- Kuzey Kore, Koreler arası bir irtibat bürosu binasını havaya uçurdu.

- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, Hint ve Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri öldü.

17 Haziran

- Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayı eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır seçildi.

18 Haziran

- Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'de Kovid-19 tespit edildi.

23 Haziran

- Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

25 Haziran

- Hindistan'da şiddetli yağışlar sırasında yıldırımların isabet etmesi sonucu 116 kişi hayatını kaybetti.

27 Haziran

- Doğu Afrika ülkesi Malavi'de düzenlenen devlet başkanı seçimini, Lazarus Chakwera kazandı.

29 Haziran

- Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Sangin ilçesinde pazar yerinde düzenlenen roketli ve bombalı saldırıda 23 sivil hayatını kaybetti.

30 Haziran

- Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyi ile Terhune ve çevresindeki toplu mezarlardan 23 günde toplam 208 ceset çıkarıldığını açıkladı.



























