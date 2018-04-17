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Dünya yıldızları sahaya çıkıyor! İşte kadrolar

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ile Birleşmiş Milletler (BM) tarafından organize edilen "Dayanışma Maçı"nın kadrosu belli oldu.

17 Nisan 2018 Salı 19:38
Dünya yıldızları sahaya çıkıyor! İşte kadrolar

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre BM'nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için farkındalık oluşturulacak maçın geliri, engelli çocuklara yardım amaçlı kullanılacak.

İsviçre'nin Cenevre kentiyle aynı adı taşıyan 30 bin kişi kapasiteli statta 21 Aralık'ta oynanacak maçı, eski İtalyan hakem Pierluigi Collina yönetecek. Eski futbolcular Luis Figo ve Ronaldinho iki takımın kaptanlığını, Carlo Ancelotti ve Didier Deschamps da teknik direktörlüğünü yapacak.

Maçın bilet fiyatları ise 10 ile 22 İsviçre Frangı arasında olacak.

Didier Deschamps'ın takımında kaptan Figo ile Dida, Vitor Baia, Michel Salgado, Frank de Boer, Rio Ferdinand, Cristian Chivu, Dejan Stankovic, Robert Pires, Jari Litmanen, Christian Karembeu, Andrea Pirlo, Raul, Robbie Keane, Kelly Smith ve Nuno Gomes oynayacak.

Carlo Ancelotti'nin takımında ise kaptan Ronaldinho'nun yanı sıra David James, Antonis Nikopolidis, Juliano Belletti, Cafu, Edmilson, Casey Stoney, Eric Abidal, Michael Essien, Youri Djorkaeff, Gaizka Mendieta, Ronald de Boer, Henrik Larsson, Alexander Frei, Patrick Kluivert ve Celia Sasic yer alacak.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 19:38
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