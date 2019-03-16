Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası sona erdi
- Türkiye şampiyonayı 20 madalyayla tamamladı16 Mart 2019 Cumartesi 16:49
ANKARA (AA) - Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası sona ererken, Türkiye organizasyonu 9 altın, 3 gümüş ve 8 bronz madalyayla bitirdi.
Türkiye Halter Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Las Vegas kentindeki şampiyonada erkekler 460, kızlar da 573 puanla takım sıralamasında ikinciliği elde etti.
Şampiyonada, kızlar 40 kiloda Cansu Bektaş ve 76 kiloda Dilara Narin koparma, silkme ve toplamda 3'er altın madalya kazanan isimler oldu.
Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda madalya kazanan Türk sporcular şöyle:
Altın madalya:
Erkekler:
61 kilo: Yusuf Fehmi Genç
96 kilo: Onur Demirci
Kızlar:
40 kilo: Cansu Bektaş (3)
55 kilo: Cansel Özkan
76 kilo: Dilara Narin (3)
Gümüş madalya:
Erkekler:
49 kilo: Mustafa Erdoğan
61 kilo: Yusuf Fehmi Genç
96 kilo: Onur Demirci
Bronz madalya:
Erkekler:
49 kilo: Mustafa Erdoğan
61 kilo: Yusuf Fehmi Genç
73 kilo: Ramazan Zeydanlı
96 kilo: Onur Demirci
Kızlar:
40 kilo: Zeliha Ülker (3)
45 kilo: Bahar Korubeyi
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