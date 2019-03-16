Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası sona erdi - Türkiye şampiyonayı 20 madalyayla tamamladı



ANKARA (AA) - Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası sona ererken, Türkiye organizasyonu 9 altın, 3 gümüş ve 8 bronz madalyayla bitirdi. Türkiye Halter Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Las Vegas kentindeki şampiyonada erkekler 460, kızlar da 573 puanla takım sıralamasında ikinciliği elde etti. Şampiyonada, kızlar 40 kiloda Cansu Bektaş ve 76 kiloda Dilara Narin koparma, silkme ve toplamda 3'er altın madalya kazanan isimler oldu. Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda madalya kazanan Türk sporcular şöyle: Altın madalya: Erkekler: 61 kilo: Yusuf Fehmi Genç 96 kilo: Onur Demirci Kızlar: 40 kilo: Cansu Bektaş (3) 55 kilo: Cansel Özkan 76 kilo: Dilara Narin (3)

Gümüş madalya: Erkekler: 49 kilo: Mustafa Erdoğan 61 kilo: Yusuf Fehmi Genç 96 kilo: Onur Demirci

Bronz madalya: Erkekler: 49 kilo: Mustafa Erdoğan 61 kilo: Yusuf Fehmi Genç 73 kilo: Ramazan Zeydanlı 96 kilo: Onur Demirci Kızlar: 40 kilo: Zeliha Ülker (3) 45 kilo: Bahar Korubeyi



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