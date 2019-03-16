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Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası sona erdi

- Türkiye şampiyonayı 20 madalyayla tamamladı

16 Mart 2019 Cumartesi 16:49
Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası sona erdi


ANKARA (AA) - Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası sona ererken, Türkiye organizasyonu 9 altın, 3 gümüş ve 8 bronz madalyayla bitirdi.

Türkiye Halter Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Las Vegas kentindeki şampiyonada erkekler 460, kızlar da 573 puanla takım sıralamasında ikinciliği elde etti.

Şampiyonada, kızlar 40 kiloda Cansu Bektaş ve 76 kiloda Dilara Narin koparma, silkme ve toplamda 3'er altın madalya kazanan isimler oldu.

Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda madalya kazanan Türk sporcular şöyle:

Altın madalya:

Erkekler:

61 kilo: Yusuf Fehmi Genç

96 kilo: Onur Demirci

Kızlar:

40 kilo: Cansu Bektaş (3)

55 kilo: Cansel Özkan

76 kilo: Dilara Narin (3)


Gümüş madalya:

Erkekler:

49 kilo: Mustafa Erdoğan

61 kilo: Yusuf Fehmi Genç

96 kilo: Onur Demirci


Bronz madalya:

Erkekler:

49 kilo: Mustafa Erdoğan

61 kilo: Yusuf Fehmi Genç

73 kilo: Ramazan Zeydanlı

96 kilo: Onur Demirci

Kızlar:

40 kilo: Zeliha Ülker (3)

45 kilo: Bahar Korubeyi


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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 16:49
  1. ABD
  2. Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası
  3. halter
  4. Las Vegas

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