0553 313 94 23

Dünya ve Avrupa şampiyonu Kamal’dan vefa örneği

Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Kerem Kamal, mezun olduğu Avni Gemicioğlu Ortaokulu’nu ziyaret etti.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:29
Dünya ve Avrupa şampiyonu Kamal’dan vefa örneği

Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Kerem Kamal, mezun olduğu Avni Gemicioğlu Ortaokulu’nu ziyaret etti. Vefa örneği sergileyen şampiyon güreşçi, öğrencilerin sevgi seli ile karşılaştı.

 

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Avni Gemicioğlu Ortaokulu Müdürü Mücahit Gündoğan, Müdür Yardımcısı Hatice Öğüt, antrenör Süleyman Güngör ve öğretmenler eşliğinde gerçekleşen ziyarette öğrenciler, Kerem Kamal ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Bol bol imza dağıtan başarılı sporcu, öğrencilerle sohbet edip, özçekim yaptı. Öğrenciler, Kerem Kamal’ı ’En büyük şampiyon bizim şampiyon’ tezahüratları ile karşıladı.

 

2010 yılında okullara yönelik yaptıkları yetenek taramalarından keşfettikleri Kerem Kamal’ın kendisinden sonra gelen öğrencilere örnek olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, “Kerem yıllar önce bu okuldan mezun oldu. Bu çocuklarımızın arasından çıktı. 2010 yılında okullara yapılan yetenek taramalarında seçilen çocukları farklı farklı branşlara almıştık. O taramalardan çıkan Kerem Kamal kardeşimiz, şükürler olsun defalarca şampiyon oldu. Bu başarılarının devamının geleceğine inanıyoruz. Bizi burada karşılayan okul müdürümüze, müdür yardımcımıza, beden eğitimi öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Özellikle, ‘Vefa imandandır’ diyerek, bu ziyareti planladık. İnşallah Kerem kardeşimizi Olimpiyat Şampiyonu olarak da buraya getirmeyi istiyoruz. Kerem, kendisine özenen, kendisini idol olarak alan kardeşlerine örnek olmaya devam edecektir” dedi.



“Öğrencilerimiz Kerem’in izinden gidiyor”

 

Okul Müdürü Mücahit Gündoğan, Kerem’in öğrencilere güzel bir yol açtığını ifade ederek, “Onun bize verdiği ilhamla okulumuzdan daha nice şampiyonlar çıkacaktır. Halk Eğitim Merkezi destekli okulumuzda çeşitli kurslar açmış bulunuyoruz. Bu kurslar sonucunda öğrencimiz Öznur Efe, judoda Balkan 2’ncisi oldu. Güreşte Türkiye derecelerimiz var. Bu konuda en büyük destekçilerimiz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ve Halk Eğitim Merkezi’ne çok teşekkür ediyoruz. Kerem’in başarıları daim olsun” diye konuştu.



“Avni Gemicioğlu’ndan mezun olduğum için gururluyum”

 

Avni Gemicioğlu Ortaokulu’nun hayatında önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Kerem Kamal da, “Mezun olduğum okula şampiyon olarak dönmek beni çok mutlu etti. Bu okulda okudum ve buradan mezun olduğum için gururluyum. Öğrenci kardeşlerimizin yakın ilgisinden çok memnun kaldım. Onları fırsat buldukça ziyaret edip, bilgi ve deneyimlerimi paylaşmak istiyorum.İnşallah daha büyük başarılarla yeniden burayı ziyaret ederim" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:29
  1. doğa
  2. fotoğraf
  3. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Kültür ekonomisinde ilk beşe girmemiz lazım"
    1. "Kültür ekonomisinde ilk beşe girmemiz..
    2. Denizli’ye 8 şeritli yeni çevre yolu
    3. Melbourne dünyanın en iyi ikinci şehri..
    4. Başkan Fadıloğlu, yapılacak hizmetleri..
    5. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri..
    6. Vali Pehlivan esnafları ziyaret etti
    7. Genç öğretmen mutfak tüpüyle intihar..
    8. Vali Pehlivan Seçim Güvenlik..
    9. GKV’liler İstiklal Marşı’nın her..
    10. İsmet Akın: Geleceği hep birlikte..
    11. Rusların yüzde 91'i Türkiye'ye tatil..
    12. "Mansur Yavaş CHP'nin meselesidir"
    13. "Her yaştaki insanın spora yöneldiği..
    14. Yeni dönemde büyük yenilik! Hepsi..
    15. Anaokulu öğrencileri civcivler ile..
    16. DTSO Başkanı Şahin ek istihdam..
    17. Vali Pehlivan İl Genel Meclis üyeleri..
    18. Kutsal emanetler Karacabey’e teslim..
    19. Çaldığı televizyonu evinde izlerken..
    20. Trabzonspor'da Erzurumspor maçı..
    21. İstikal Marşını güzel okuma yarışması..
    22. Her yerde aranıyorlardı! Yakalandılar...
    23. Ege’den Japonya’ya meyve sebze..
    24. "İngiltere AB'ye ne istediğini..
    25. Güler: "Projelerim çalıntı değil, göz..
    26. Metin Töke: “Tıp Bayramını, bayram..
    27. Beril Dedeoğlu son dakika hayatını..
    28. Bahçeye uçan otomobil sürücüsü..
    29. İç sularda balık avı yasağı başlıyor
    30. Borsa ilk yarıda yükseldi
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Noter çilesi bitiyor
    Noter çilesi bitiyor
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!