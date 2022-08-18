Dünya tarihinin teröre direnç gösteren ilk kadın eylemi! 'Evlat nöbeti'

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Evlatlarını PKK terör örgütünden geri isteyen acılı annelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

PKK ile mücadeleye güç veren annelerin onurlu direnişi, 17 Ağustos’ta İstanbul’da düzenlenen "Evlat Nöbeti Aileleri, Diyarbakır Anneleri Çalıştayı"nda masaya yatırıldı. MİSMED ve Medya Platformu, Diyarbakır Anneleri Çalıştayı'nın sonuç bildirgesini Diyarbakır'ın Sur ilçesi tarihi Kurşunlu Camisi önünde açıkladı.

Bildirgeyi platform adına Doç. Dr. Adem Palabıyık okudu.

"Diyarbakır Anneleri ile başlayarak tüm yurda yayılan ve Berlin ile Amsterdam gibi Avrupa ülkelerinin başkentlerine de ulaşan annelerin feryadı, akademik ve bilimsel anlamda karşılığını bulmuştur. Bu bağlamda hazırladığımız çalıştayı altı ana sosyolojik başlıkta ele aldık." diyen Doç. Palabıyık, sonucu şöyle paylaştı:

Evlat nöbeti planlanmış ve örgütlü bir hareket değildir. Evlat nöbetinde ailelerin ortaya koyduğu hareket artık yen bir toplumsal harekettir. Ve dünyada ilk defa, kadın hareketlerinden birisi terörizme karşı direnç göstermiş ve başarılı olmuştur.