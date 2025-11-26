Dünya sinemasının iki ustasına onur ödülü

Hüsnü Erdem/istanbul

Uluslararası Onur Ödülleri, dünyaca ünlü iki usta sinemacıya takdim edilecek. Festival, film gösterimlerinden söyleşilere, atölyelerden özel etkinliklere kadar geniş bir programla sinemaseverleri ağırlayacak. Mecid Mecidi imzalı “Cennetin Çocukları” ve “Serçelerin Şarkısı” filmlerinin başrol oyuncusu, usta oyuncu Rıza Naci ve çok sayıda saygın film festivallerinden büyük ödüllerle dönen İranlı yönetmen Rıza Mirkerimi, bu yıl onur konukları olarak festivalde buluşacak. Rıza Naci ve Rıza Mirkerimi ayrıca festival kapsamında Ustalık Sınıfı’na konuk olacak. Ödüller, festivalin 19 Aralık’ta Esenler’de gerçekleşecek açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek.