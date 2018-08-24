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Dünya şampiyonu yıldız 'Hugo Lloris' gözaltına alındı!

2018 Dünya Kupası şampiyonu Fransa Milli Takımı'nın kaptanı ve kalecisi Hugo Lloris, Londra'da göz altına alındı. Lloris'in işlediği suçun alkollü araç kullanmak olduğu belirtildi!

24 Ağustos 2018 Cuma 17:09
Dünya şampiyonu yıldız 'Hugo Lloris' gözaltına alındı!

2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fransa Milli Takımı'nın kaptanı ve kalecisi olan Hugo Lloris, Londra'da gözaltına alınarak nezarethaneye atıldı.

Ada basınından The Sun'da yer alan özel habere göre Tottenham Hotspur'da forma giyen 31 yaşındaki eldiven, bu sabah tam 7 saat boyunca karakolda tutularak kefaletle serbest bırakıldı.

Haberde Fransız file bekçisinin işlediği suçunsa alkollüyken araç kullanmak olduğu kaydedildi.

Gece saatlerinde arabası polis tarafından çevrildiği ifade edilen Lloris'in gelecek ay hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 17:09
  1. Fransa Milli Takımı'nın kaptanı
  2. Hugo Lloris

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