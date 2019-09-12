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Dünya şampiyonasına annesiyle hazırlanıyor

- Milli cimnastikçi Kamelya Tuncel, antrenörü ve aynı zamanda annesi Elena Tuncel ile Azerbaycan'da yapılacak Dünya Ritmik Cimnastik Şampiyonası için hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor- Milli sporcu Kamelya Tuncel:"Eğer 2020'de olimpiyatlara gidebilirsem ritmik cimnastikte olimpiyata katılan ilk sporcu olacağım"- Antrenör Elena Tuncel:"Çalışmalar sırasında antrenörlük yapıyorum, anneliği ise evde yapıyorum"

12 Eylül 2019 Perşembe 11:06
Dünya şampiyonasına annesiyle hazırlanıyor


ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Milli cimnastikçi Kamelya Tuncel, Azerbaycan'da 16 Eylül'de başlayacak Dünya Ritmik Cimnastik Şampiyonası için hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.

Dünya şampiyonasında ikinci kez mindere çıkacak milli sporcu, çalışmalarını antrenörü, aynı zamanda annesi de olan Rus Elena Tuncel ile gerçekleştiriyor.

Cemal Alpman Cimnastik Salonu'nda günde ortalama 6 saat çalışan ve 6 yaşından bu yana bu sporla uğraşan Kamelya, "Hedefim ilk 20'ye girip 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota kazanmaya bir adım daha yaklaşmak. Bu şampiyonada ilk 20'ye girmem olimpiyatları gitme şansımı arttırıyor. Eğer 2020'de olimpiyatlara gidebilirsem ritmik cimnastikte olimpiyata katılan ilk sporcu olacağım. Küçük olsa da öyle bir şansım var." ifadelerini kullandı.

Kurdele, top, labut ve çember olmak üzere 4 ayrı alette yarışacak milli cimnastikçi, "Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. 4 alette de güzel olması için uğraşıyorum." dedi.


- Annesiyle salonda 11 sene


Kamelya Tuncel, 11 senedir annesiyle birlikte çalıştığını belirterek, "Artık alıştım. İlk olarak antrenörlük yapıyor. Annelik ikinci planda kalıyor. Çünkü anneliği evde yapıyor. Buradaki çalışmaları eve götürmemeye gayret ediyoruz, salonda bırakmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ritmik cimnastikte sporcuların kariyerinin erken sonlandığını ifade eden 17 yaşındaki Kamelya, "Diğer spor dallarına göre küçük sayılabilirim ama ritmik cimnastiğe göre oldukça büyüğüm. Sakatlıklar, kilo problemleri ve diğer etkenler olumlu gelişirse devam edebilirsin. Şu anda 30 yaşında olan sporcular da var." diye konuştu.

Aynı zamanda bale ile uğraşan Kamelya Tuncel, "Konservatuvarda okuyordum lisans bölümüne geçtim. 7 yıldır okuyorum. Sınıf atlamıştım, bu nedenle üniversiteye geçtim. Baleyle devam ediyorum. Bana katkısı oluyor. Daha estetik olmama yardımcı oluyor." diyerek sözlerini tamamladı.


- Hem annesi hem de antrenörü


Milli cimnastikçi Kamelya Tuncel'i çalıştıran annesi Rus Elena Tuncel, "Umarım dünya şampiyonasında şansı olur ve güzel bir sonuç alır." dedi.

Şampiyona için günde 6 saat çalıştıklarına dikkati çeken Elena Tuncel, "Kolay değil, zor. Kızım bana yardımcı olmaya çalışıyor. Çalışmalar her zaman istediğim gibi olmuyor. Çalışmalar sırasında antrenörlük yapıyorum, anneliği ise evde yapıyorum. Anne olarak daha yumuşak davranıyorum. Antrenör olunca biraz daha sert davranıyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:06
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