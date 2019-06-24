Dünya Şampiyonası elemelerine milli takım antrenörü Mehmet Baldiş hazırlıyor

Türkiye Vücut Geliştirme milli takım antrenörü ve milli takım eski sporcusu Mehmet Baldiş, Malatya’dan yeni şampiyonlar çıkarmak için kendi açtığı salonda milli takıma sporcu hazırlıyor.

Eylül ayının ilk haftasında Antalya’da yapılacak Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerine hazırlanan Malatyalı vücut geliştirme sporcusu Furkan Yassıkaya’nın antrenörlüğünü yapan Mehmet Baldiş, amacının Malatya’dan yeni şampiyonlar çıkmasına katkı sunmak olduğunu söyledi. 25 yıldır vücut geliştirme sporunun içinde bulunduğunu ve milli takıma antrenör olarak hizmet ettiğini kaydeden Baldiş, “Yaklaşık 25 yıldır vücut geliştirme sporu ile uğraşmaktayım. 3 kez milli sporcu oldum. Daha önce İspanya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’na Türk Milli Takımı adına antrenör olarak katılmıştım. Malatya’mızı bu alanda en iyi şekilde temsil etmek her zaman için en büyük hedefim olmuştur. Şimdi ki amacım Malatya’dan yeni şampiyonlar çıkmasına vesile olmak. Bu anlamda kendi imkanlarımla açtığım spor salonumu Türk ve Malatya sporunun hizmetine sundum. Benim bu işten hiçbir zaman maddi bir beklentim olmadı. Tek gayem başarılı ve ahlaklı bir neslin yetişmesine karınca kararınca katkı sunmaktır. Bu anlamda şuan Dünya Şampiyonası Milli Takım elemelerine katılmaya hazırlanan Furkan Yassıkaya kardeşime antrenörlük yapıyorum. Furkan çok azimli ve de çalışkan bir sporcu. Kendisine tecrübelerimi aktarmakla beraber, çalışma programı konusunda da yardımcı olmaya çalışıyorum. İnşallah Eylül ayında Antalya yapılacak şampiyonada ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum” dedi.

“Amacım Malatya’ya bu alanda başarılar yaşatmak”

Vücut Geliştirme sporcusu Furkan Yassıkaya ise amacının milli takıma seçilmek olduğunu söyleyerek, “Antalya’da yapılacak şampiyonaya bu işe yıllarını vermiş deneyimli isim ve aynı zamanda milli takım hocalığı yapan Mehmet Baldiş nezaretinde hazırlanıyorum. Bu anlamda kendimi çok şanslı hissediyorum. Gerçekten çok iyi bir antrenör ile çalışıyorum. Amacım Malatya’ya bu alanda başarılar yaşatmak. Çalışmalarım yoğun bir şekilde devam ediyor” diye konuştu.