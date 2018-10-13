THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Dünya Salah'ı konuşuyor! Yapmadığı bir bu kalmıştı

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah, milli maçta kornerden gol atarak bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

13 Ekim 2018 Cumartesi 06:44
Dünya Salah'ı konuşuyor! Yapmadığı bir bu kalmıştı

Mısır, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri J Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında eSwatini'yi 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 45. dakikasında kazanılan korner atışında topun başına geçen 26 yaşındaki Salah, meşin yuvarlağı doğrudan kaleye gönderdi ve takımının dördüncü golüne imza attı. 



 

J Grubu'nda üç maçta iki galibiyet elde eden Mısır, averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 06:44
  1. Futbol Haberleri
  2. Futbol

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'li belediyeye halktan pankart tokadı 
    1. CHP'li belediyeye halktan pankart..
    2. İşte sır perdesini aralayan delil!..
    3. Ağlayarak izledim meğer eşimmiş
    4. Sevgilisinin üstüne benzin döküp..
    5. Resmi Gazete'de yayımlandı! ÖSYM'de..
    6. Meteoroloji'den son dakika uyarısı!..
    7. Brunson Türkiye'den ayrıldı! Ancak..
    8. FETÖ'den aranan hakimi MİT ve Emniyet..
    9. Dünya Salah'ı konuşuyor! Yapmadığı bir..
    10. Alçıya alıp 15 gün sonra gel dediler…..
    11. Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vagner..
    12. Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip..
    13. FIFA'dan o kulübe 2 yıl transfer yasağı!
    14. İşte UEFA Uluslar Ligi'nde günün toplu..
    15. Tamer Tuna canlı yayında Fenerbahçeli..
    16. Emperyalist Amerika'nın işbirlikçi..
    17. Trump "Türkiye'ye yaptırımlar..
    18. Terör devleti İsrail'den katliam: 7..
    19. "Adayımızı bugün açıklayacağız" diyen..
    20. Trump, casus Brunson'ı Oval Ofis'te..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?