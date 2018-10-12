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Dünya Salah'ı konuşuyor! Kornerden avladı

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah, milli maçta kornerden gol atarak bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

12 Ekim 2018 Cuma 23:52
Dünya Salah'ı konuşuyor! Kornerden avladı

Mısır, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri J Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında eSwatini'yi 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 45. dakikasında kazanılan korner atışında topun başına geçen 26 yaşındaki Salah, meşin yuvarlağı doğrudan kaleye gönderdi ve takımının dördüncü golüne imza attı. 



J Grubu'nda üç maçta iki galibiyet elde eden Mısır, averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 23:52
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