Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye etabı Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. Ayağı Türkiye Rallisi’nin gerçekleştirileceği Marmaris'te, pilotlar ralli ormanına fidan dikti

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yarın başlayacak Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi öncesinde "Ralli Ormanı" oluşturuldu. Türkiye Rallisi 2019’da Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) iş birliğiyle Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED), İçmeler ve Yeşilbelde Mahallesi'nde oluşturacağı hatıra ormanının ilk fidanları dikildi. WRC 2'de yarışan Türk pilotlar Murat Bostancı ve Buğra Banaz, İçmeler Mahallesi Asparan mevkisindeki Türkiye Rallisi Servis Alanı'nda Ralli Ormanı’na fidan dikti. TOSFED Başkan Vekili Nisa Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Rallisi'nde örnek çevreci projeler ile doğaya katkı sunmayı hedeflediklerini kaydetti. Ralli Ormanı'na takımların ve dünyaca ünlü pilotlarında fidan dikeceği bildirildi.

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