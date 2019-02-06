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Dünya Para-Tekvando Şampiyonası sona erdi

Antalya'da düzenlenen şampiyonada Türkiye, müsabaka dalında ikinci, poomse dalında üçüncü oldu - Şampiyonada her iki dalda da Rusya birinci sırayı aldı

06 Şubat 2019 Çarşamba 20:23
Dünya Para-Tekvando Şampiyonası sona erdi

ANTALYA (AA) - Tokyo'da yapılacak 2020 Paralimpik Oyunları'na katılım noktasındaki son büyük organizasyon olan Dünya Para-Tekvando Şampiyonası sona erdi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen ve 58 ülkeden 396 sporcunun katıldığı şampiyona, ikinci gün final karşılaşmaları ile sona erdi.

Şampiyonanın ikinci gününde müsabaka (Kyorugi) dalında kadınlarda Nurgül Bilek K42-49 kategorisinde, Ayşe Dudu Karatay ise K43 A +58 ile K42 A +58 kategorilerinde birinciliği alırken, Ayşe Işık K41 A -58 kategorisinde ikinci olmayı başardı.

Erkeklerde ise Mehmet Serkan Serpici K42 A -75 kategorisinde altın, Yusuf Yunaçtı K43 A-75 kategorisinde gümüş, Ali Can Özcan ve Mahmut Bozteke K44 A -61 kategorisinde ve Sabit Köse K41 A -75 kategorisinde bronz madalya kazandı.

Poomse dalında ise Türk Milli Takımı'ndan kadınlarda Fatma Kevser Kıdeys, junior kategorisinde birinci olurken, aynı kategoride Elif Su Pekgöz üçüncü ve 30 yaş altı kadınlarda Sibel Koluman ikinci oldu. Erkeklerde ise junior kategorisinde Yasir Yavuz ile P33 kategorisinde Fahrettin Karabağ üçüncü oldu.

- Türkiye müsabaka dalında ikinci oldu


İki gün süren şampiyonada müsabaka (Kyorugi) dalında madalya sıralamasında ilk sırayı 4 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalya ile Rusya aldı. Türkiye 4 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya ile ikinci olurken, Sırbistan 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile üçüncü sırayı elde etti.

Poomse dalında ise ilk sırayı 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile yine Rusya elde etti. İngiltere, 2 altın, 1 gümüş madalya ile ikinci olurken, Türkiye 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile üçüncülüğü elde etti.


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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 20:23
  1. Antalya
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