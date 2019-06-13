Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda millilerden altın ve bronz finali Hollanda’da devam Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda Makaralı Yay Erkek Takımı altın, Makaralı Yay Kadın Takımı ise bronz madalya için yarışacak.

Hollanda’da devam Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda Makaralı Yay Erkek Takımı altın, Makaralı Yay Kadın Takımı ise bronz madalya için yarışacak.

Hollanda’da organize edilen Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda Makaralı Yay Erkek Takımı, Hollanda Takımı’nı 237-229 geçerek altın madalya için mücadele etmeye hak kazandı. Makaralı Yay Kadın Takımı ise Chinese Taipei ile yaptığı müsabakada 225-222 yenildi. Milliler bronz madalya için yarışacak. Türkiye Okçuluk Federasyonu yayımladığı mesaj ile sporculara ve antrenörlere başarılar diledi.

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