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Gündem Dünya liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Gündem

Dünya liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum günü dolayısıyla kendisini arayan devlet liderleriyle telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 18:03:00 -
Dünya liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum günü dolayısıyla kendisini arayan liderlerle telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı ve Elbaşı Nursultan Nazarbayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bosna-Hersek Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı ve Demokratik Eylem Partisi Lideri Bakir İzzetbegoviç ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde doğum gününü kutlayan liderlere teşekkür etti.

Öte yandan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de resmi Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Zelenski mesajında, "Yakın dostum ve müttefikim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü kutlu olsun. Türkiye'nin ve Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemesini takdir ediyorum. Türkiye ziyaretimi büyük memnuniyetle anımsıyorum ve ilişkilerimizi derinleştirmek için YDSK IX. Toplantısını bekliyorum." ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

Hasan

Bunlar hangi dünyanın lideri
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Başçavuş

Haydut devletler Topluluğu ABD İngiliz Almanya Fransa kutlamadi diye Üzülme Türk Devletleri Kutluyor üstadım
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