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Dünya Kupası'nın en iyileri belli oldu!

Fransa-Hırvatistan final maçıyla son bulan 2018 Dünya Kupası'nın en iyi futbolcuları ve kalecisi belli oldu.

15 Temmuz 2018 Pazar 21:14
Dünya Kupası'nın en iyileri belli oldu!

FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın en iyi oyuncusu Hırvatistan'ın yıldız futbolcusu Luka Modric seçildi.

Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonun belli olmasının ardından turnuvanın en iyileri de belli oldu.

EN İYİ GENÇ OYUNCU MBAPPE

Turnuvanın en iyi oyuncusu Hırvatistan'ın finale kadar çıkmasında büyük rol oynayan Luka Modric seçildi. Modric turnuvada oynadığı 7 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Dünya Kupası'nın "En İyi Genç Oyuncusu" ödülünün sahibi ise Fransa'nın 19 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe seçildi. Mbappe turnuvayı 4 golle tamamladı. Başarılı futbolcu finalde de Hırvatistan ağlarını 1 kez havalandırdı.

En iyi kalecisi de Belçika'nın file bekçisi Thibaut Courtois oldu. Courtois, oynadığı 7 mücadelede kalesini 6 kez gol kapatamadı. 26 yaşındaki file bekçisi 3 kez de gol yemeden maçı tamamladı.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 21:14
  1. 2018 Dünya Kupası
  2. Rusya
  3. Hırvatistan
  4. Fransa
  5. Luka Modric

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