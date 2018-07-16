0553 313 94 23

Dünya Kupası'nın en başarılısı Domagoj Vida!

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda, Süper Lig kulüplerinde geçtiğimiz sezon forma giyen isimler arasında en başarılısı Beşiktaş'ın stoperi Vida oldu.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:52
Dünya Kupası'nın en başarılısı Domagoj Vida!

Vida'nın formasını giydiği Hırvatistan finale kadar yükseldi. Finalde Fransa'ya 4-2 mağlup olan Hırvatistan kupayı ise kaybetti. 

Turnuva boyunca savunmadaki başarısının yanı sıra Vida, yarı finalde Rusya'ya uzatmalarda ve seri penaltı atışılarında attığı gollerle de adından söz ettirdi. 

 Hırvatistan'ın D Grubu'nda Nijerya ve Arjantin'i mağlup ettiği maçlara ilk 11'de başlayan Vida, iki karşılaşmada da 90 dakika sahada kaldı. Vida, son 16 turunu garantileyerek çıktıkları İzlanda maçında ise dinlendirildi. 

Vida, son 16 turunda Danimarka ile oynanan maçta da savunmadaki yerini aldı. 

Beşiktaşlı oyuncunun da formasını giydiği Hırvatistan, çeyrek finalde Rusya'yı Vida'nın da gol attığı maçta penaltılarda eledi. 

Vida, İngiltere'yi uzatmalarda eleyerek yarı finale kaldıkları maçta da 120 dakika sahada kaldı. 

Vida'nın ardından şampiyonada en üst turu gören isim ise Galatasaraylı Fernando Muslera oldu. 

Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay, çeyrek finale adını yazdırdı. Uruguay, çeyrek finalde ise şampiyonluğa uzanan Fransa'ya 2-0 mağlup oldu. Muslera; Rusya, Mısır ve Suudi Arabistan ile oynadıkları grup maçlarını gol yemeden tamamladı. İlk golünü son 16 turunda Portekiz maçında Pepe'den yiyen Muslera, Fransa karşısında ise 2 gole engel olamadı.  

Dünya Kupası'nda Uruguay'ın oynadığı 5 maçta da kalesini koruyan Muslera, yalnızca 3 gol yedi. 

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon forma giyen 22 isimden 19'u grup aşamasında turnuvaya veda eden milli takımların kadrolarında yer aldı.

Vida ve Muslera dışında yalnızca İsviçre'nin kadrosunda yer alan, geçtiğimiz sezon Antalyaspor forması giyen Johan Djourou, son 16 turunu gördü. İsviçre'de bu turda İsveç'e 1-0 mağlup olarak elendi. 

Grup maçlarında hiç süre alamayan Djourou, İsveç maçına ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. 

Geçen sezon Süper Lig'de forma giyen ve Dünya Kupası kadrolarında yer alan 22 futbolcudan yalnızca 7'sinin yer aldığı milli takımlar grup aşamasını geçebildi. 

Portekiz'de, Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma ve Pepe ile Göztepeli Beto, Hırvatistan'da Domagoj Vida, Uruguay'da Galatasaraylı Fernando Muslera, Japonya'da Galatasaraylı Yuto Nagatomo ve Antalyaspor'da forma giyen İsviçre Milli Takımı oyuncusu Johan Djourou son 16 turunu gördü.

Beş futbolcunun takımı da son 16 turunu geçemedi. Muslera çeyrek final, Vida final oynadı. 

Geçen sezon Süper Lig'de oynayan ve Dünya Kupası kadrolarında yer alan isimler şöyle: 

Beşiktaş:Ricardo Quaresma, Pepe (Portekiz), Domagoj Vida (Hırvatistan), Tosic (Sırbistan)

Bursaspor: Aziz Eraltay (Avustralya), Abdullahi Shehu, William Ekong (Nijerya), Moussa Sow (Senegal)

Galatasaray: Fernando Muslera (Uruguay), Yuto Nagatomo (Japonya), Younes Belhanda (Fas)

Kasımpaşa: Siyam Ben Youssef (Tunus), Kenneth Omeruo (Nijerya), Trezeguet (Mısır) 

Fenerbahçe: Nabil Dirar (Fas)

Trabzonspor: Ogenyi Onazi (Nijerya) 

Medipol Başakşehir: Manuel da Costa (Fas)

Göztepe: Beto (Portekiz)

Yeni Malatyaspor: Khalid Boutaib (Fas)

Antalyaspor: Johan Djourou (İsviçre)

Alanyaspor: Lamine Gassama (Senegal)

Kardemir Karabükspor: Olafur Ingi Skulason (İzlanda)

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:52
  1. Karabük
  2. Trabzon
  3. Malatya
  4. Bursa
  5. Antalya
  6. MİLLİ TAKIMLAR Haberleri
  7. MİLLİ TAKIMLAR

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adliyeye silahla girdi, yargıdan el çektirildi!
    1. Adliyeye silahla girdi, yargıdan el..
    2. Sigara tiryakileri dikkat! Zam kapıda
    3. 'Evliyalar Şehri'ne ziyaretçi akını:..
    4. FSM'de intihar girişimi! Uzun..
    5. Londra Belediyesi'nin Müslüman Başkanı..
    6. Ada'da korkulu bekleyiş: 11 milyon..
    7. Bahçeli'den Akşener'e suç duyurusu!
    8. Timsah katliamı! İntikam için çiftliği..
    9. İşte paraların ödeneceği tarih!
    10. Adnan Oktar onu da yaktı! El konuldu
    11. MİT'ten Suriye'ye 'özel operasyon'
    12. Trabzonspor'da Burak Yılmaz depremi!
    13. 2 çocuğunun gözü önünde levyeyle dövdü!
    14. Rize-Artvin Havalimanı inşaatında pist..
    15. Naci Koru istifa mı etti? Naci Koru..
    16. İl Sağlık Müdürlüğü’nden Aref açıklaması
    17. Fehmi Koru'ya büyük şok!
    18. Burak Yılmaz sahalara veda mı ediyor?..
    19. CHP'de kurultayın ismi de belli oldu!
    20. Endonezya'da toplu timsah katliamı!..
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    AA, FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampını görüntüledi
    AA, FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampını görüntüledi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    BRICS ülkelerinden Erdoğan'a özel davet!
    BRICS ülkelerinden Erdoğan'a özel davet!
    15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl gelindi?
    15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl gelindi?