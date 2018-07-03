Dünya Kupası'ndaki kritik maç öncesi yıldız oyuncunun babası kaçırılmış
Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda mücadele eden Nijerya Milli Takımı'nda kaptan John Obi Mikel'in, babasının kaçırıldığını öğrenildi.03 Temmuz 2018 Salı 16:12
FIFA 2018 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alan ancak 3 puanla turnuvaya veda eden Nijerya'da, kaptan Obi Mikel'in babasının kaçırıldığı öğrenildi.
Guardian'ın haberine göre Obi Mikel, Arjantin ile oynayacakları grubun son maçından 4 saat önce, babasının kaçırıldığını öğrendi. Nijerya kaptanı, babasının bir cenaze törenine katılmak için Nijerya'nın güney doğusuna gittiği sırada kaçırıldığını ancak takımın konsantrasyonunu bozmamak için olayı milli takımdan kimseyle paylaşmadığını ifade etti.
Obi Mikel "Babam onların elindeyken mücadele ettim. Pazartesi günü öğleden sonra serbest bırakıldı. Babamın kurtulması için emek veren Nijerya polisine teşekkür ederim" dedi.
John Obi Mikel'in babası, 2011 yılında da kaçırılmıştı. (Habertürk)
YORUM YAZ