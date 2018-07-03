Dünya Kupası'na veda eden Japonlar soyunma odasına not bıraktı
Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 Dünya Kupası'na veda eden Japonya'da oyuncular, soyunma odasına not bıraktı.03 Temmuz 2018 Salı 12:25
Dünya Kupası son 16 turu maçında Japonya ile Belçika karşılaştı. Belçika, 2-0 yenik duruma düştüğü maçta Japonya karşısında 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Belçika'ya tur biletini getiren golü 90+4'te Chadli attı.
JAPONLAR SOYUNMA ODASINI TEMİZLEDİ, TEŞEKKÜR ETTİ
Taraftarının tribünleri temizleyerek stadyumdan ayrılmasına henüz alışamamışken Japon futbolcular ve teknik heyet, Belçika'ya mağlup oldukları maçın ardından soyunma odasını temizleyip Rusça teşekkür mesajı bıraktı. Bu görüntü, sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.
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