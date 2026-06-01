Dünya Kupası öncesi Kuzey Makedonya randevusu! Türkiye'den peş peşe goller: 2-0
Spor

Dünya Kupası öncesi Kuzey Makedonya randevusu! Türkiye'den peş peşe goller: 2-0

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Dünya Kupası öncesi Kuzey Makedonya randevusu! Türkiye'den peş peşe goller: 2-0

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmaya Orkun Kökçü’nun 2. dakikada attığı gol ile başlayan Ay-yıldızlılar, 16. dakikada Can Uzun ile farkı ikiye çıkardı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geliyor. 

İLK 11'LER:

Türkiye : Altay Bayındır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Can Uzun, Oğuz Aydın, Deniz Gül

Kuzey Makedonya:  Dimitrievski, Zajkov, Velkoski, Fetai, Despotovski, Elezi, Atanasov, Alioski, Eljif Elmas, Miovski, Omeragikj

CANLI ANLATIM:

28' Eren Elmalı'nın yerine Zeki Çelik oyuna girdi. 

27' Zeki Çelik oyuna dahil olacak. 

25' Orkun'un ceza sahası dışından sert şutu kalenin üstünden dışarıya gitti. 

20' Tempo bu dakikalarda düşük.

17'  Eren'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Can Uzun sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, yakın direğe çarpan top ağlarla buluştu.

 16' GOOOOOOOOOOOOOOL! Can Uzun ile farkı ikiye çıkarıyoruz. Harikasınız çocuklar!

15'  Konuk takımın atağında Jani Atanasov ceza sahası yayı üzerinden sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, savunmadan seken top kornere çıktı.

12' Eren Elmalı'nın sol kanattan ortasında elle oynama itirazında bulunsak da karşılaşmanın hakemi beyaz noktayı göstermedi. 

11' Rakip yarı sahada pas yaparak boşluk arıyoruz. 

 7'  Eren Elmalı kafasına aldığı darbe sonrası sakatlık geçiriyor.

3'  Ceza sahası içi sağ çaprazında yer alan Orkun Kökçü, sağ kanattan yerden çevrilen topa gelişine vurdu ve meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti.

2' GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL! Orkun ile maçın başında öne geçiyoruz!

1'  Maça çok hızlı başladık. Henüz 10. saniyede karşı karşıya kalan Can Uzun’un şutu üst direkten döndü.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. 

