Dünya Kupası Fransa'yı karıştırdı!

Fransızlar, yoğun güvenlik önlemleri altında başta başkent Paris olmak üzere Lyon, Bordeaux, Rennes, Nantes, Montpellier, Nice, Marsilya gibi ülke genelindeki çok sayıda kent meydanlarında kurulan dev ekranlarda maçı izledi.

20 yıl sonra Dünya Kupası'nı müzesine götürmenin heyecanını yaşayan Fransız futbolseverler, hakemin 90. dakikada bitiş düdüğünü çalmasıyla üstlerinde takımlarının formalarıyla sokaklara akın etti ve "Teşekkürler Maviler.", "Dünya Şampiyonuyuz." sloganları atarak büyük sevinç yaşadı.

Fransa'nın sembollerinden Eyfel Kulesi'nin önündeki Champ-de-Mars meydanında kurulan dev ekranda maçı seyreden 90 bin taraftar, ülkelerinin bayrakları ve flamaları ile heyecan dolu anlar yaşadı. Taraftarlar karşılaşmanın sonunda Fransa'nın bu zaferini kutlamak için çeşitli tezahüratlar yaptı.

Maçın bitmesiyle Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan binlerce taraftar, Fransa'nın galibiyetini bayrakları sallandırarak ve dans ederek kutladı.

POLİS SERT MÜDAHALE ETTİ

Bu arada Champs-Elysees Caddesi'nde bir grup, şampiyonluk kutlamaları yapıldığı sırada polisin üzerine yanıcı madde attı.

Güvenlik güçlerinin tüm uyarılarına rağmen taşkınlık yapmaya devam eden gruba polis müdahale etti. Polis taşkınlık yapan kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra tazyikli su kullandı.

Ayrıca çevredeki alışveriş merkezlerinin camlarını kıran ve kutlamalara katılan taraftarları da rahatsız eden grup güç kullanılarak dağıtıldı.

Fransa, 14 Temmuz'daki Bastille Günü ve akabindeki Dünya Kupası finali kutlamaları nedeniyle ülke genelinde 110 bin güvenlik görevlisini seferber etti.