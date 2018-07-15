Dünya Kupası finaline Ankaragücü damga vurdu
Futbolseverlerin adeta nefeslerini tutarak izlediği Rusya'daki Fransa ile Hırvatistan arasında oynanan final maçında Ankaragücü detayı gözlerden kaçmadı.15 Temmuz 2018 Pazar 19:15
2018 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonu belirleyecek maçta Hırvatistan ile Fransa karşı karşıya geldi.
Mücadele 1-1'lik eşitlikle devam ederken Perisic'in eline çarpan topta hakem, Video Yardımcı Hakem uygulamasına başvurdu ve bir süre sonra penaltı kararı verdi. Fransızlar, Griezmann'ın attığı golle öne geçti.
İTİRAZLARDA ANKARAGÜCÜ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Fransız futbolcular, penaltı kararından önce hakeme itiraz ederken ekrana gelen görüntü dikkat çekti. Giroud, hakeme el işareti yaparken arka planda yer alan Ankaragücü bayrakları sosyal medyanın da konusu oldu.
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