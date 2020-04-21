Dünya koronavirüsle boğuşurken o ülke başka salgının pençesinde! Vaka sayısı 170 bini geçti, 152 kişi öldü

Çin’de ortaya çıktıktan kısa süre sonra onlarca ülkeye yayılan ve on binlerce insanın hayatına mal olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), ülkelerin ana gündem maddesi haline gelirken; Afrika ülkesi Zimbabve malarya salgını (sıtma) ile boğuşuyor.

Sivrisinek ısırığıyla bulaşıyor

Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken Afrika’nın güneyinde yer alan Zimbabve'de, sıtma olarak da bilinen ve sivrisineklerin ısırığıyla bulaşan malarya salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 152'ye çıktı. Ülkede artış gösteren malarya salgınında vaka sayısı ise 170 bini aştı.

Ölü sayısı son dört ayda 152’ye çıktı

Güney Afrika ülkesi Zimbabve'deki malarya salgınında, son dört ayda hayatını kaybedenlerin sayısının 152'ye yükseldiği bildirildi. Zimbabve Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dünya yeni tip koronavirüs ile mücadele ederken ülkenin de malarya salgınıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

4 ayda 170 bini aşkın vaka

Ülkede ocak ayından bu yana 170 bin 303 malarya vakası görüldüğü ifade edilen açıklamada, salgın nedeniyle 152 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Hükümetin salgına karşı önlemler aldığı belirtilerek, malarya belirtilerine rastlayanların hastanelere başvurması gerektiği ifade edildi.

Ülkede, sivrisineklerin daha çok ortaya çıktığı ekim-nisan arasındaki yağışlı dönemde, sıklıkla malarya vakalarına rastlanıyor.