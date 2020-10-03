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Ekonomi Dünya Hayvanları Koruma Günü
Ekonomi

Dünya Hayvanları Koruma Günü

Tarım ve Gıda Etiği Derneği: - "Hayvanları koruma gününün hayvan dostlarımızın sağlığı, refahı ve hakları konusunda gerçek anlamda bir farkındalık ve duyarlılık yaratmaya katkıda bulunmasını dileriz"

Yeniakit Publisher
2020-10-03 09:16:04 -
Dünya Hayvanları Koruma Günü

ANKARA (AA) - Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET), "Hayvanları koruma gününün hayvan dostlarımızın sağlığı, refahı ve hakları konusunda gerçek anlamda bir farkındalık ve duyarlılık yaratmaya katkıda bulunmasını dileriz." ifadesini kullandı.

TARGET tarafından yapılan yazılı açıklamada, her yıl 4 Ekim'de çiftliklerde, doğal ortamlarında, sokaklarda, sirklerde ve hayvanat bahçelerinde bulunan hayvanlara merhametli davranılması, kötü muamele yapılmaması, iyi koşullarda beslenmelerinin sağlanması, korunmaları, işkence ve eziyetten uzak tutulmaları gibi konularda farkındalık yaratmak amacıyla "Dünya Hayvanları Koruma Günü"nün kutlandığı belirtildi.

Dünyadaki ekosistemin varlığını sürdürebilmesi ve doğanın dengesinin korunabilmesinde hayvanların vazgeçilmez rolleri olduğuna işaret edildi.

İnsanlığın hayvan hakları konusunda duyarlılık geliştirene dek pek çok hayvanın eti, derisi, boynuzları ve hatta sadece avlanma zevkini tatmin etmek amacıyla öldürüldüğü, sirklerde ve hayvanat bahçelerinde doğal tercihlerine uymayan ortamlarda tutsak edildiği, işkence gördüğü, sorumsuzca denek olarak kullanıldığı ve daha pek çok yolla kötü muameleye uğradığı vurgulandı.

Bugün de alınan birçok önleme ve elde edilen pek çok kazanıma karşın hayvanlara yönelik etik dışı davranışların yeterince engellenemediğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Hayvanlara acı çektirmenin, zalimce davranmanın, onların yaşamsal gereksinimlerine duyarsız kalmanın bizi daha az insan yapacağını değerlendirerek davranışlarımızı ve hayvanlarla ilişkilerimizi düzenleyen politikalarımızı belirlememiz gerekiyor. Hayvanları koruma gününün hayvan dostlarımızın sağlığı, refahı ve hakları konusunda gerçek anlamda bir farkındalık ve duyarlılık yaratmaya katkıda bulunmasını dileriz."

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