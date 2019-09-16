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Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda finale yükseldi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:37
Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda finale yükseldi.
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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:37
  1. Rıza Kayaalp

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