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Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 97 kiloda mücadele eden milli sporcu Cenk İldem, bronz madalya kazandı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:41
Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 97 kiloda mücadele eden milli sporcu Cenk İldem, bronz madalya kazandı.
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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:41
  1. Cenk İldem
  2. Dünya Güreş Şampiyonası

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