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Aktüel Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 15 milyonu aştı
Aktüel

Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 15 milyonu aştı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 19:39:04 -
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 15 milyonu aştı

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) tedavi görenlerin sayısı dünya genelinde 15 milyonu geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 15 milyon 1197'ye ulaştı.

Tedavi görenlerin 14 milyon 891 bin 425'inde hastalık belirtileri hafif seyrederken, 109 bin 772 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

Tedavi altındaki hasta sayısının çoğalması, ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.

ABD, tedavi altındaki 4 milyon 37 bin 659 kişiyle aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke oldu.

Tedavisi süren vaka sayısına göre, ABD'yi 1 milyon 741 bin 457 ile Fransa, 688 bin 435 ile İtalya, 480 bin 436 ile Hindistan, 478 bin 873 ile Belçika, 444 bin 890 ile Rusya, 398 bin 858 ile Polonya, 386 bin 983 ile Brezilya, 276 bin 857 ile Ukrayna, 273 bin 836 ile Almanya, 158 bin 429 ile Meksika, 155 bin 744 ile İran ve 150 bin 856 ile Arjantin izledi.

Türkiye'de 13 Kasım itibarıyla 47 bin 809 aktif Kovid-19 vakası bulunurken, bunlardan 3 bin 356'sını ağır hastalar oluşturuyor.

Dünyada tedavisi süren Kovid-19 hastalarının sayısı 7 Nisan'da 1 milyonu, 30 Nisan'da 2 milyonu, 30 Mayıs'ta 3 milyonu, 26 Haziran'da 4 milyonu, 15 Temmuz'da 5 milyonu, 2 Ağustos'ta 6 milyonu, 5 Eylül'de 7 milyonu, 9 Ekim'de 8 milyonu, 18 Ekim'de 9 milyonu ve 24 Ekim'de ise 10 milyonu aşmıştı.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 53 milyonu aşarken, virüs nedeniyle 1 milyon 313 binden fazla kişi hayatını kaybetti.


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