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Dünya devine büyük şok! Polis baskın yaptı

Stuttgart Savcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Alman otomotiv devi Porsche şirketinin üst düzey yöneticilerine yönelik 10 adreste aramalar yapıldı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 15:58
Dünya devine büyük şok! Polis baskın yaptı

Almanya'da  dizel araçlarda egzoz salınımı manipülasyonu  şüphesiyle yapılan soruşturma kapsamında Porsche şirketinin üst düzey  yöneticilerine yönelik aramalar yapıldığı bildirildi. 
 
Stuttgart Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında  Stuttgart Savcılığı’na bağlı 30, Münih Savcılığı’na bağlı 3 savcının yaklaşık 160  polis ile Baden-Württemberg ve Bavyera eyaletlerinde toplam 10 yerde arama  yaptığı ifade edildi.
 
Soruşturmayla bağlantılı olarak 3 kişinin suçlandığı aktarılan  açıklamada,  bunlardan bir kişinin Porsche Yönetim Kurulu Üyesi olduğu  belirtildi. Diğer bir kişinin şirketin üst düzey yönetiminde yer aldığı ifade  edilen açıklamada, bir kişinin de artık Porsche şirketinde çalışmadığı  kaydedildi.
 
Volkswagen Grubu bünyesindeki Porsche şirketinden yapılan açıklamada  da yapılan aramalarda belgelere el konulduğu ifade edilerek, şirketin resmi  makamlarla iş birliği içerisinde olunduğu belirtildi.
 
Almanya’da son dönemde önemli otomobil markalarına yönelik  egzoz  emisyon testlerinde değerleri düşük gösteren hileli yazılım kullanım iddialarıyla  soruşturma başlatılmış ve bir çok şirkette aramalar yapılmıştı.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 15:58
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