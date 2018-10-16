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Dünya devinden tarihi zarar! İflasın eşiğinde

İtalyan devi Milan, son 5 yılda 460 milyon euro zarar ettiğini açıklayarak iflas etmeye yaklaştı.

16 Ekim 2018 Salı 09:48
Dünya devinden tarihi zarar! İflasın eşiğinde

İtalyan devi Milan, 2017-18 sezonundaki zarar tablosuyla dikkat çekti.

Forbes'un internet sitesinde yer alan haberde, Serie A temsilcisinin geçtiğimiz sezonda yaklaşık 126 milyon euro zarar ettiği belirtildi.

Milan'ın 2016-17 sezonunda da 73 milyon euroluk bir zarar tablosu oluşturduğu kaydedildi. Son 5 yıllık rakamlara bakıldığında da kırmızı-siyahlıların zarar tablosunun 460 milyon euroyu bulduğu ifade edildi.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 09:48
  1. İtalya Serie A
  2. Televizyon
  3. Milliyet
  4. Serie A
  5. Forbes
  6. Milan
  7. TV

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