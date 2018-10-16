Dünya devinden tarihi zarar! İflasın eşiğinde

İtalyan devi Milan, 2017-18 sezonundaki zarar tablosuyla dikkat çekti.

Forbes'un internet sitesinde yer alan haberde, Serie A temsilcisinin geçtiğimiz sezonda yaklaşık 126 milyon euro zarar ettiği belirtildi.

Milan'ın 2016-17 sezonunda da 73 milyon euroluk bir zarar tablosu oluşturduğu kaydedildi. Son 5 yıllık rakamlara bakıldığında da kırmızı-siyahlıların zarar tablosunun 460 milyon euroyu bulduğu ifade edildi.

Kaynak: Skorer