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Aktüel Dünya bu nefreti taşıyamaz!
Aktüel

Dünya bu nefreti taşıyamaz!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun resmi sosyal medya hesabından Kanada'nın Ontario eyaletinde bir saldırgan, minibüsü kaldırımda yürüyen Müslüman ailenin üzerine sürmesine ilişkin sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 15:00:00 -
Dünya bu nefreti taşıyamaz!

yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Fatmanur Altun , “Nişantaşı’nda başörtülü bir akademisyene yapılan saldırının şokunu atlatamadan Kanada’dan gelen haberle sarsıldık. Bir aile üzerlerine kamyon sürülerek yok edildi. Gerekçe Müslüman olmaları. İslamofobiyle uluslararası mücadelede geç kalınıyor. Dünya bu nefreti taşıyamaz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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