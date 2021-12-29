Dün faiz isteyenler bugün vaiz kesildi

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Dövizdeki köpük kur artışlarını Başkan Erdoğan’ın uyguladığı ‘Düşük faiz’ stratejisine bağlayan ve yüksek faiz politikasına ‘derhal’ geri görülmesini isteyen zilletin paydaşları, hükümet tarafından uygulamaya konulan ‘TL Mevduatı koruma programını’ ‘Örtülü faiz’ olarak nitelendirerek eşine az rastlanır bir ikiyüzlülük örneği sergiledi.

“Faizi 1-2 puan değil, radikal şekilde arttırmak lazım”, “Bünye alışmış, hastanın alkolünü kesemezsiniz”, “iktisat biliminin kurallarına dönün” sözleriyle faiz çağrısı yapan odaklar, bir gece de amansız bir faiz düşmanı kesildi. Dün ‘Faizler yükseltilsin’ diyenlerin bugün gelinen noktada 360 derece dönerek ‘örtülü faize geçtik’ diyerek sanki ‘dini değerlere saygılılarmış’ gibi algı yürütmesi ise samimiyetsizliklerinin en büyük göstergesi oldu.

Kendileriyle tezatlar

Ekonomist Mustafa Özbay, “Uygulamaya konulan ‘Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı programı’ tamamen iktisat politikaları çerçevesinde oluşturulmuş bir sistemdir. Bu sistemin ‘faiz artışı olduğunu’ ifade eden bazı kesimlerin ortaya çıkması aslında bir sürpriz değildir. Bir taraftan faizlerin yükseltilmesi gerekliliğini savunan, diğer taraftan dövizin yükselişini teşvik eden açıklamalar yapanların niyetlerinin ülke menfaatleriyle örtüşmediği çok açıktır. Dün faizi savunanların bugün uygulanan programı faiz diye eleştirmesi de trajikomiktir” dedi. Hükümetin milli bir para politikası uyguladığını belirten Özbay, “Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı programı, temel ekonomi kuralları çerçevesinde oluşturulmuş bir yöntemdir. Bir taraftan yüksek kuru eleştirirken diğer taraftan buna karşı yapılan finansal operasyonlara karşı çıkmanın hiçbir mantıklı açıklaması bulunmamaktadır. Diğer taraftan, Dünyada ‘düşük faiz -gelişmiş ekonomi’ denkleminin uygulandığı bir dönemde faizlerin yükseltilmesi gerektiğini savunmanın hiçbir ekonomik teoriyle açıklanabilir bir tarafı da bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Halkı kandırmaya çalışıyorlar

Ekonomist Serkan Kul, “Muhalefet temelsiz açıklamalarıyla sadece seçmenini konsolide ediyor. Hükümete karşı tepki oluşturmaya çalışıyor. Hükümet faiz içerikli bir politika uygulamıyor. Türk Lirası’nı korumaya kanunu uyguluyor. Kur artışına karşı kaybedilecek tutar ödenir. Faiz başka bir şeydir. Paradan para kazanma modelidir. Burada Türk Lirası korunuyor” şeklinde konuştu. Muhalefetin bir ekonomi modelinin olmadığını kaydeden Kul, “Muhalefet bu süreçte bir ekonomi kurulu oluşturamadı. Bir model çizmedi. Sadece seçmeni galeyana getirmeye çalışıyorlar. Birlik ve beraberlik içerisinde özel sektörün her bir paydasıyla birlikte bu politikaya destek vermesi şarttır” dedi.