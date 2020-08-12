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Ekonomi

Dün çakılmıştı! Altın tekrar uçuşa geçti

Dün Rusya'nın koronavirüs aşısını bulduğunu açıklamasıyla 435 TL'ye kadar gerileyen gram altın sabah saatlerinde tekrar yükselişe geçti. Gram altın şu anda 456 TL'den işlem görüyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 11:06:00 -
Dün çakılmıştı! Altın tekrar uçuşa geçti

Son dönemde aşırı yükseliş trendine geçen altın dün büyük bir düşüş yaşadı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in corona virüsü aşısının hazır olduğunu açıklamasıyla birlikte gram altın 435 TL seviyesine kadar geriledi.

Tekrar yükselişe geçti

Bugün sabah saatlerinde ise altın tekrar yükselişe geçti. Ons altın 1937 dolara yükseldi. Güne 436 TL seviyesinden başlayan gram altın, şu sıralar 456 TL seviyesine yükseldi. Düşüşle birlikte dün 717 TL'ye kadar düşen çeyrek altın ise şu saat itibariyle 748 TL seviyesinde. Tam altın ise 2965 liradan işlem görürüyor

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