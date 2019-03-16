0553 313 94 23

Dün akşam Fenerbahçe’ye bu akşam Beşiktaş’a Serkan Tokat

Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş’ın bu akşam sahasında Göztepe ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Serkan Tokat oldu.

16 Mart 2019 Cumartesi 13:59
Dün akşam Fenerbahçe’ye bu akşam Beşiktaş’a Serkan Tokat

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş’ın bu akşam sahasında Göztepe ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Serkan Tokat oldu. Tokat, dün akşamki Fenerbahçe-DG Sivasspor maçında da aynı görevi üstlenmişti.

 

Dün oynanan Fenerbahçe-DG Sivasspor maçında VAR koltuğunda oturan Serkan Tokat, bu akşam saat 19.00’da oynanacak olan Beşiktaş-Göztepe mücadelesinde de Video Yardımcı Hakem görevini üstlenecek. Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Bahattin Şimşek yer alacak.

 

Ayrıca Serkan Çınar’ın düdük çalacağı karşılaşmanın yardımcı hakemleri ise Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy olacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 13:59
  1. Tokat
  2. Sivas
  3. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kütahyalı baba, oğlunun şehit haberini torununun mevlidinde aldı
    1. Kütahyalı baba, oğlunun şehit haberini..
    2. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    3. Çaylı’dan sağduyu çağrısı
    4. Haçlı terörü sonrası Papa'dan ilk..
    5. "Talep ve ihtiyaç olursa ambulans..
    6. "Devlet kuracaklardı, Erdoğan engelledi"
    7. AK Parti'nin Tekirdağ mitingi
    8. İznik turizmine yeni nefes
    9. İbrahim Ethem Taş: Cumhurbaşkanımız..
    10. Çanakkale Zaferi 41 Burda’da konserle..
    11. Sakarya’da Yeni Zelanda’daki katliamı..
    12. Bilal Erdoğan, Gaziantep’te..
    13. Keçiören Eğitim ve Araştırma..
    14. Bursa Tarım Aş’de imzalar atıldı
    15. 11. Campus Cup yelkenli yarışları..
    16. "Kılıçdaroğlu'nun sözlerini tashih..
    17. Otoparktan çıkmaya çalışırken duvara..
    18. Ada Treni'nin seferleri yeniden başladı
    19. Uzman erbaş alımında başvuru şartları..
    20. Başkan Şirin 5 yıllık hizmetleri..
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler