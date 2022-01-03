2022 yılıyla birlikte milyonlar maaşlarına yapılacak olan zam oranını merakla bekliyor. Aralık ayı enflasyon oranıyla birlikte dul ve yetim aylığında ne kadarlık bir artış yapılacağı merak ediliyor. Peki, dul yetim maaşı ne kadar oldu?

Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu 2022

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2021'de aylık bazda yüzde 13,58, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 19,08 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 36,08, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 79,89 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2021 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19,6, yurt içi üretici fiyatları yüzde 43,86 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 13,58, Yİ-ÜFE yüzde 19,08 yükseldi. TÜFE, Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08, Yİ-ÜFE ise yüzde 79,89 artış gösterdi.

Dul ve yetin aylığı alan vatandaşlar aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından maaşlarına ne kadarlık bir artış yapılacağını merak ediyor.

Memur ve memur emeklinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak. Bu yüzde 5'lik zamma, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 3'ü geçen kısmı da eklenecek. Böylelikle toplamda yüzde 25,65 oranında zam yapılması bekleniyor.

Asgari ücrette yapılan yüzde 50’lik zam oranının ardından emekli maaşlarına da ekstra bir zam yapılması bekleniyor. Bu sebeple gözler kabine toplantısına çevrildi. Bu akşam yani 3 Ocak Pazartesi akşamı saat 19.00-20.00 sularında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla birlikte emekli maaş zamlarının netlik kazanması bekleniyor.