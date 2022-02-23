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Gündem Dükkandaki yazıyı görenler şaştı kaldı!
Gündem

Dükkandaki yazıyı görenler şaştı kaldı!

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin birçok ilinde “Fakir yemeği” olarak bilinen nohut dürümü de zamlardan nasibini aldı. Gaziantepli nohut dürümcü Bekir Usta, işyerinin camına, “3 TL’ye nohut istemeyin” lütfen yazısı astı.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 13:45:00 -
Dükkandaki yazıyı görenler şaştı kaldı!

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin birçok ilinde “Fakir yemeği” olarak bilinen nohut dürümü de zamlardan nasibini aldı. Gaziantepli nohut dürümcü Bekir Usta, işyerinin camına, “3 TL’ye nohut istemeyin” lütfen yazısı astı.

Hem ucuz, hem de lezzetli olması nedeniyle Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Kahramanmaraş gibi kentlerde birkaç ay öncesine kadar 5-6 TL'ye satılan nohut dürümünün fiyatı, biraz daha lüks nohutçularda 12 TL, kenar semtlerde ise 7-8 liradan satılınca, insanlar “Yarım nohut” tarifesine geçti.

Binevler Mahallesi'ndeki pide fırınının bir bölümünde de nohut dürümü satan “Bekiro” lakaplı Bekir Usta, “İnsanlar alışmış eskiden olduğu gibi 3 TL'ye nohut dürümü almak istiyor. Oysa, artık öyle bir rakam yok. Nohutun kilosu 7 liradan 17 TL'ye çıktı. Bir pide 2 TL. Herkese tek tek derdimi anlatmak yerine cama, ‘3 TL'ye nohut istemeyin lütfen' yazmak zorunda kaldım. Piyasada 12 TL'den satılan nohut dürümünü ben 7-8 TL'den satıyorum. Öğrencilere ise 1 TL indirim yapıyorum” dedi.

 

 

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