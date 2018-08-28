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Düğünlerde havai fişek yasaklandı

"Düğünlerde mutluluklar olur" diyen Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, düğünlerde havai fişek kullanılmasının yasaklandığını söyledi.

28 Ağustos 2018 Salı 21:26
Düğünlerde havai fişek yasaklandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, düğünlerde havai fişek kullanılmasının yasaklandığı bildirildi.

Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kaymakamlık binası toplantı salonunda düğün salonu sahipleri ile bir araya geldi.

Kaya, burada yaptığı konuşmada daha önce düğünlerde havai fişek kullanılmasının yasaklandığını söyledi.

Yasaklara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Düğünlerde mutluluklar olur, fakat silah kullanımından dolayı birçok düğün evi yas evine dönüşmüş. Artık biz bunlara müsaade etmeyeceğiz, emniyetimize gerekli talimatı verdim. Düğün salonlarının kapalı ve açık yerleri ile araçların park yeri dahil her tarafına kamera konulacak. Bu şekilde bu yasağa uymayanlar hakkında ve düğün salonu sahibine kesin olarak ceza verilecek. Silah atmak erkeklik sayılmaz. Silah atmakla şeref de kazanılmaz."

Silah ve havai fişeklerin çocukları korkuttuğunu vurgulayan Kaya, din görevlileri, öğretmenler ve gazetecilerden "magandaya son vermek" için destek beklediklerini sözlerine ekledi.

 

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 21:26
  1. Adıyaman
  2. Kahta
  3. Ahmet Gazi Kaya
  4. Kahta Kaymakamlığı

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