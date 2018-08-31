Düğünde maganda dehşeti! Gelinin kardeşi başından vuruldu
Niğde'deki düğün, maganda kurşunuyla kana bulandı. Olayda başından vurulan gelinin kardeşi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.31 Ağustos 2018 Cuma 15:27
Niğde'nin Bor ilçesinde düğünde tabancayla havaya ateş açılması sonucu başına kurşun isabet eden gelinin kardeşi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bağdüz Mahallesi'ndeki düğünde kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahla havaya ateş açıldı.
Gelinin kardeşi Hasan Koyun (30), tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
HAYATINI KAYBETTİ
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Koyun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, Koyun'un ölümüne neden olan silahı ateşleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
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