Düğün ve nikah törenleri ne zaman serbest olacak? Düğün sezonu ne zaman açılacak?

Düğünler ne zaman başlayacak? Evlenmeyi düşünen çiftler düğün yapmak içi dört gözle yasakların sona ereceği tarihi bekliyor. Bayramdan sonra düğün, nişan, kına, nikah olacak mı, düğün yasakları ne zaman kalkacak?

Düğün salonları ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde yayımladığı genelgeye göre; evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, 17 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek. Bu süreye kadar herhangi bir şekilde nişan, kına, tören, merasim, düğün yapılmasına müsaade edilmeyecek.

Söz konusu kısıtlamanın bu tarihten sonra devam edip etmeyeceği henüz net değil. Bu konuda karar Bakanlar Kurulu toplantısının ardından netlik kazanacak.