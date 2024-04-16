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Gündem Dubai Uluslararası Havalimanı(!) sular altında kaldı: Uçuşlar iptal edildi
Gündem

Dubai Uluslararası Havalimanı(!) sular altında kaldı: Uçuşlar iptal edildi

Yeniakit Publisher
2024-04-16 18:07:00 -
Dubai Uluslararası Havalimanı(!) sular altında kaldı: Uçuşlar iptal edildi

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı’nı sular altına kaldı uçuşlar iptal edildi.

 

 

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı’nı sular altına kalırken, uçaklar sel sularında güçlükle ilerledi.
Körfez ülkeleri Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan’ı şiddetli yağış vurdu. Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı’nı sular altında kaldı. Flydubai havayoluna ait bir uçağın sel sularında güçlükle ilerlediği anlar ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.
Dubai Uluslararası Havalimanı’nda uçuşlar 25 dakika süreyle askıya alındı. Havalimanında 21 yurtdışı ve 24 yurtiçi uçuş iptal edilirken, 3 uçuş ise komşu havalimanlarına yönlendirildi.

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