Dua çiçeği nedir?

Dua çiçeği maranta ismini İtalyalı botanik uzmanı olan Maranta'dan almıştır. İtalyan botanikçi tarafından keşfedilen bu çiçeğin 20 tane alt türü vardır.

DUA ÇİÇEĞİ NEDİR?

Dua çiçeği görünümüyle insana ferahlık hissi uyandıran bir bitkidir. Adının dua çiçeği olarak bilinmesinin sebebi bitkinin davranışlarından ve gösterdiği hareketlerden kaynaklanmaktadır. Dua çiçeği, gecenin gelmesiyle beraber çiçek şeklini fiziksel olarak değiştirir. Bu değişiklik dua eden bir kişinin ellerini andıran bir görünüme bürünür. Bu fiziksel değişikliği yaşadığı için maranta bitkisine dua çiçeği ismi verilmiştir. Dua çiçeğinin tüm türleri bu değişimi sergilemektedir ve bundan dolayı tüm türlerine de dua çiçeği denilmektedir.

DUA ÇİÇEĞİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Dua çiçeğinin neredeyse 20 türü vardır fakat biz sizin için en popüler türlerini araştırdık.

CALATHEA MAKOYANA: Yaklaşık 45 santimetreye kadar büyüyebilir. Zemininde soluk renkli desen ve üzerinde mürekkep lekesini andıran koyu yeşil şekiller vardır.

CALATHEA ROSEOPİCTA: Büyük yuvarlak yaprakları vardır. Yaprakların altı kısmı kırmızı renkte olmakla beraber damarları pembe-beyaz tonlardadır. Yaprak kenarları ipeksi yapıda olan bitki, iç mekânlarda çok tercih edilen bir türüdür. 50 santimetreye kadar büyüyebilir.

CALATHEA LANCİFOLİA: İnce, zayıf ve uzun yaprakları ile 45 santimetreye kadar büyüyebilir. Yapraklarının üst kısmı koyu yeşil desenlidir ve alt kısmında mor renkler vardır.

CALATHEA ORNATA: Dua çiçeğinin ince uzun yaprakları olan bir türüdür. Şerit halinde ince çizgili desenleri vardır. Genelde soluk yeşil bir renk hakimdir.

CALATHEA ORBİFOLİA: İri ve yuvarlak yapraklarında, beyaz çizgileri ve açık yeşil renkte bir zemin rengi vardır. Yaşam alanlarının vazgeçilmez bitkilerindendir.

CALATHEA LOUİSAE: Bitkinin boyu yaklaşık 80 santimetreye kadar uzayabilir. Yaprağında iki farklı tonda (açık ve koyu) yeşil çizgiler bulunur.

CALATHEA ECUADORİANA: Tropikal nemli dağ ormanlarında yetişir. Yaprakları iridir ve üst kısım koyu yeşil, alt kısım ise koyu kırmızı renktedir.

CALATHEA WARSCEWİCZİİ: Sarı ve beyaz renkte çiçekler açar. Yaprakları geniş ve koyu yeşil renktedir.

CALATHEA VEİTCHİANA: Tropikal iklimlerde yetişebilir. Dua çiçeğinin bu türü yakın zamanlarda Richard Pearce adında bir bitki koleksiyoncusu tarafından keşfedilmiştir. Yapraklarında bir kelebeğin kanatlarını andıran açık ve koyu yeşil renklerde desenler mevcuttur.

DUA ÇİÇEĞİNİN BAKIMI NASIL OLMALIDIR?

Dua çiçeği sıcak seven bir bitkidir. Soğuk havalarda olumsuz bir şekilde etkilenir ve yaprakları kurur. Böyle durumlarda bitki hastalanır ve kurumaya doğru gider. Dua çiçeği yaşamını sürdürebilmesi için en uygun sıcaklık koşulu ortalama 23 derece olmalıdır. Kış dönemlerinde ise 18 derece civarında yaşamını sürdürebilir. Soğuk havalarda kuruyan ve hastalanan bu çiçek havaların geri ısınmasıyla yeniden eski sağlığına kavuşabiliyor.Bu çiçeği özellikle ülkemizde salon çiçeği olarak kullanılıyor. Sıcağı sevmesine rağmen gün ışığını sevmeyen dua çiçeği için ideal ortam yarı gölge ortamı olacaktır. Eğer yaz ayında direkt olarak gün ışığı altında kalırsa bitki cansız ve de solmuş olarak karşımıza çıkabilir. Havaların serinlemesi ve kış döneminin gelmesi ile beraber sulama sıklığını azaltmanız gerekecektir. Yaz döneminde ise sık sık sulamanız gerekir. Sulama yaparken direkt olarak soğuk su verilmemelidir. Suyu dinlendirip, oda sıcaklığına getirmek gerekir. Sulama sonrasında saksı tabağında su birikirse bu suyu dökmelisiniz. Yoksa bitkiniz çürümelere neden olacaktır.