DT'den "İşten atılan tekniker DT Genel Müdürü'ne saldırdı" iddialarına açıklama:

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünden, "İşten atılan tekniker DT Genel Müdürü'ne saldırdı" şeklinde basında yer alan haberin gerçeği yansıtmadığı, ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden, bir gazetede yer alan "İşten atılan tekniker DT Genel Müdürü'ne saldırdı" başlıklı habere ilişkin yapılan açıklamada, haberde mahkemenin göreve iade kararı verdiği ve uygulanmadığı iddiasıyla saldırıda bulunulduğunun belirtildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Ancak haberde adı geçenin açmış olduğu davada, mahkemece verilen ve uygulanması gereken herhangi bir karar olmadığından haber gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Haberde ayrıca ilgilinin avukatı tarafından sebepsiz yere işten çıkarıldığı yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, konu mahkemeye intikal ettiğinden gerekli cevapların ilgili mahkemeye arz edildiği vurgulandı.

- "Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerek haberde gerçeği yansıtmayan iddiaların gerekse avukatın açıklaması bir bütün olarak değerlendirildiğinde, haberin açıkça hukuka aykırı ve Türk Ceza Kanunu'nda suç olan eylemleri meşrulaştırmaya yönelik olduğu, ayrıca sözleşmesi yenilenmeyen diğer personelleri de suç işlemeye tahrik edecek mahiyette olduğu görülmektedir. Bu konuda ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Yeterli araştırma yapmaksızın, kulaktan duyma bilgilerle masa başında yapıldığı daha ilk bakışta anlaşılan bu tarz haberlerin, ülkemizin en önemli sanat kurumlarından biri olan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün üst düzey yöneticisine yapılan bu çirkin saldırıyı adeta meşrulaştırması ve sanat kurumlarını küçük düşürmeye çalışması da düşündürücüdür. Yanlış algı oluşturmaya yönelik bu tarz haberlerin yapılmasını şiddetle kınıyor ve kamuoyunun takdirine sunuyoruz."

