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Aktüel DSP Genel Başkanı Aksakal, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümünü kutladı:
Aktüel

DSP Genel Başkanı Aksakal, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümünü kutladı:

"Türkiye ve Kıbrıs Türkleri, birlik ve beraberliklerini sonsuza kadar güçlendirerek sürdürecekler, tüm dünyanın tanıyacağı bir KKTC mutlaka yaratılacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-11-15 13:46:53 -
DSP Genel Başkanı Aksakal, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümünü kutladı:

ANKARA (AA) - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Türkiye ve Kıbrıs Türkleri, birlik ve beraberliklerini sonsuz kadar güçlendirerek sürdürecekler, tüm dünyanın tanıyacağı bir KKTC mutlaka yaratılacaktır." ifadelerini kullandı.

Aksakal, yayımladığı mesajla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

1974'te "Ayşe'nin tatile çıkması" ile başlayan yaşam ve özgürlük mücadelesinin, 15 Kasım 1983'deki bağımsızlık ilanıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne evrildiğini hatırlatan Aksakal, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bülent Ecevit'in boş duvarlara değil, Kıbrıs'ın Beşparmak Dağları'na yazdığı Türk milliyetçiliğinin bugün geldiğimiz noktada Türkiye Cumhuriyeti ile kader birliği yapabilen bir KKTC ile taçlanması uluslararası egemen güçlerin bütün hesaplarını altüst etmeye yetmiştir. Türkiye ve Kıbrıs Türkleri, birlik ve beraberliklerini sonsuza kadar güçlendirerek sürdürecekler, tüm dünyanın tanıyacağı bir KKTC mutlaka yaratılacaktır. KKTC'nin kuruluşunun 37'nci yılını gururla ve coşkuyla kutluyor, bu vesileyle başta Dr. Fazıl Küçük, Rauf Denktaş ve Bülent Ecevit olmak üzere, vatan mücadelesinde canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

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