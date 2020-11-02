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Aktüel DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, kendini karantinaya aldı
Aktüel

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, kendini karantinaya aldı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 14:49:00 -
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, kendini karantinaya aldı

CENEVRE (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir kişiyle temas kurduktan sonra kendini karantinaya aldığını ancak herhangi bir semptom göstermediğini bildirdi.

Ghebreyesus, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan biriyle temas kurduğunun tespit edildiğini aktardı.

Durumunun iyi olduğunu ve virüse ilişkin semptom göstermediğini belirten Ghebreyesus, "Ancak DSÖ protokollerine uygun bir şekilde kendimi karantinaya alacağım ve evden çalışacağım." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, tüm insanların salgın konusundaki sağlık kılavuzuna uymasının kritik derecede önemli olduğunu vurgulayarak, "İşte bu şekilde Kovid-19 bulaşma zincirlerini kıracağız, virüsü bastıracağız ve sağlık sistemlerini koruyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- Ghebreyesus, hipertansiyondan muzdarip

Geçen ay düzenlenen bir web seminerinde konuşan Ghebreyesus, hipertansiyondan muzdarip olduğu ve Kovid-19 için "yüksek risk" kategorisinde bulunduğunu söylemişti.

Ghebreyesus, en son cuma günü DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşmuştu.

Sürü bağışıklığının ancak dünya genelinde dağıtılacak "güvenli" ve "etkili" aşılarla mümkün olabileceğini vurgulayan Ghebreyesus, ülkelerin sürü bağışıklığı uygulamasına geçmesi durumunda milyonlarca insanın hayatını kaybedebileceği uyarısında bulunmuştu.

Cenevre'de günlük Kovid-19 vakaları 1000-1500 arasında seyrediyor.

Cenevre Üniversite Hastanesinde (HUG) 56'sı yoğun bakımda olmak üzere 1474 Kovid-19 hastasının tedavi altında olduğu belirtildi.

Cenevre kantonu da aldığı bir kararla, 19.00'dan itibaren "kısmi karantina" ilan etti.

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