DSÖ: Bulaşıcı olmayan hastalıklar dünyadaki ilk 10 ölüm nedeninin 7'sini oluşturuyor

CENEVRE (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kanser, diyabet, yaralanmalar ve kalp hastalığı gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların dünyada ilk 10 ölüm nedeninin 7'sini oluşturduğunu bildirdi.

DSÖ'nün "2019 Küresel Sağlık Tahminleri" raporu yayımlandı.

2020'de 1,5 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) raporda yer almadı. Kovid-19'un, DSÖ'nün gelecek yıl yayımlayacağı raporda dünyadaki ölümlerde ilk 10'a girmesi bekleniyor.

Kovid-19 öncesi yılları içeren rapora göre, kalp hastalığı son 20 yıldır küresel düzeyde en önde gelen ölüm nedeni olmaya devam ediyor. Diyabet ve demans da ilk 10 ölüm nedeni arasına girdi.

Kalp hastalığından ölenlerin sayısı 2000'den bu yana 2 milyondan fazla artarak 2019'da yaklaşık 9 milyona çıktı. Kalp hastalığı şu anda dünyadaki ölüm nedenlerinin yüzde 16'sını oluşturuyor.

2019 'da dünya çapında 55,4 milyon ölüm kaydedilmişti.

Alzaymır ve demans ise dünyada ilk 10 ölüm nedeni arasında yer aldı. Bu hastalıklardan kaynaklı ölümler Amerika ve Avrupa'da 3. sırada. Alzheimer ve demans en çok kadınları etkiledi. Dünya genelinde bu türlerden kaynaklanan ölümlerin yüzde 65'ini kadınlar oluşturdu.

- Doğu Akdeni'de diyabet iki kattan fazla arttı

Diyabetten ölümler 2000-2019 yılları arasında küresel olarak yüzde 70 artarken, erkekler arasında ölümlerde yüzde 80 artış görüldü. Doğu Akdeniz'de, diyabetten ölümler iki kattan fazla artarak tüm DSÖ bölgelerinin en büyük artış yüzdesine ulaştı.

Kovid-19 öncesinde, bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan ölümlerde küresel düşüş gözlendi ancak düşük ve orta gelirli ülkelerde hala ciddi bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor.

Zatürre ve diğer alt solunum yolu enfeksiyonları en ölümcül bulaşıcı hastalık grubunu oluştururken, dünyada dördüncü ölüm nedeni olarak sıralandı.

Test ve tedavi yöntemlerinin gelişmesiyle, HIV/AIDS, 2000'de 8. önde gelen ölüm nedeniyken 2019'da 19. sıraya düştü. Afrika'da ise dördüncü önde gelen ölüm nedeni olmaya devam ediyor.

Raporda, kanser, diyabet, yaralanmalar ve kalp hastalığı gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların dünyada ilk 10 ölüm nedeninin 7'sini oluşturduğu kaydedildi.

- DSÖ Genel Direktöründen uyarı

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, rapora ilişkin, "Bu yeni tahminler, bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisini hızla artırmamız gerektiğine dair başka bir hatırlatmadır." uyarısında bulundu.

DSÖ'den haziranda yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının, kanser, kalp-damar ve diyabet gibi dünyada yıllık ölümlerin yüzde 71'ini oluşturan bulaşıcı olmayan rahatsızlıkların önlenmesi ve tedavisine ciddi darbe vurduğu bildirilmişti.







