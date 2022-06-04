DSİ berekete bereket katıyor

Akca, yaptığı yazılı açıklamada suyun hayati öneminin yanında tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluşturduğunu belirtti. Akca, suyun tarım ve sanayiye etki ederek geniş iş sahalarının doğmasına vesile olduğunun altını çizdi.

Projeler ortaya koyuyor

DSİ’nin ülkenin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz aktarılması maksadıyla projeler üreten en büyük yatırımcı kurumlardan olduğuna dikkat çeken Akca, şunları kaydetti: “DSİ, ülkemizin kalkınmasının kilometre taşlarından olup bir markadır. DSİ’nin hizmetlerinden faydalanmayan tek bir vatandaşımız yoktur. Su, hem hayatın hem de kalkınmanın merkezindedir. Susuz bir kalkınmanın mümkün olmadığı ortadadır. Bu kapsamda sulama projelerimiz başta olmak üzere yatırımlarımızı en kısa zamanda tamamlayarak faydaya dönüştürmek, verimli toprağımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. Kurum olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulamayla tarımda sağlanan verim yükselişleri, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını da önemsiyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz.”

Sezon başladı

Akca, Antalya’da tarla üretimi için 2022 yılı sulama sezonunun başladığını bildirdi. Toplam 465 bin 129 dekar tarım arazisinin sulanacağına işaret etti. Çiftçilere bereketli bir sezon dileyen Akca, Antalya’da yapılacak sulu tarımla ülke ekonomisine 1 milyar 63 milyon 89 bin lira katkı sunulmasının hedeflendiğini aktardı.