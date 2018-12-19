DS Techeetah, 2018/2019 ABB FIA Formula E Şampiyonasına hızlı başladı

DS TECHEETAH takımı ilk ayağı geçtiğimiz hafta sonu Sudi Arabistan’da koşulan 2018/2019 ABB FIA Formula E Şampiyonasına lider başladı. DS TECHEETAH takımının iki pilotu yarışa 5’inci ve 7’inci cepten başladılar. Yarışa hızlı bir başlangıç yapan ikili kısa sürede liderliğe tırmanmayı başarırken teknik ihlal nedeniyle ceza alarak arka sıralara düştüler. İkili aldıkları ceza sonrası tekrar liderlik için mücadele ettiler. Formula E şampiyonu Jean-Eric ikinci sıraya yerleşirken takım arkadaşı AndreLotterer yarışı 5’inci sırada tamamladı. Jean-Eric elde ettiği 2’ncilikle 18 ve Andre Lotterer elde ettiği 5’incilikle 11 puan alırken ikilinin puanlarının toplamı olan 29 üreticiler klasmanında DS TECHEETAH takımını 2018/2019 ABB FIA Formula E Şampiyonasında liderliğe yerleştirdi.

DS TECHEETAH Pilotu Jean-Eric Vergne yapmış olduğu değerlendirmede:“Yarış boyunca sağlamış oldukları destek için tüm ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün sadece DS TECHEETAH takımının sezon boyunca sergileyeceği performansla ilgili küçük bir ön gösterimdi. Pistte otomobil sürmek çok eğlenceliydi, adeta bir bulut üzerinde yürümek gibiydi.FIA ve Formula E'nin, ATTACK MODE ile ilgili sunmuş olduğumuz geri bildirimleri değerlendirmiş olmasından dolayı memnuniyet duyuyorum.Mükemmel bir yarış oldu. Yenilikçi ve kendini geliştirmeye açık bir şampiyonanın parçası olmaktan gurur duyuyorum.Harika bir yarış çıkarttık ve sezonun ilk yarışı sonrasında üreticiler klasmanında lideriz. Daha fazla podyum hedefliyoruz. Şampiyonanın devamında da heyecan verici bir performans sergileyeceğimizden ve mükemmel bir yarış çıkartacağımızdan eminim. Elde etmiş olduğumuz bilgi birikimini özümseyerek aynı ruhla devam edeceğiz ve daha iyi bir yarış çıkartacağız.“

DS TECHEETAH Pilotu Andre Lottererise:“Bugün bazı sorunlar yaşadık, ama hızlıydık ve elde etmiş olduğumuz sonuçtan da memnun olmalıyız. Otomobili limitlerine kadar zorladık ve otomobil çok güzel cevap verdi. Elbette yaşadığımız sorunlar nedeniyle potansiyel bir zafer veya potansiyel bir double kaybetmiş olmak sinir bozucu, ancak çok kıymetli puanlar topladık ve bu şampiyonanın sonucu için çok önemli.Bugün için karışık duygular içerisindeyim, ama bu yarış bitti ve şimdi bir sonraki yarış olan Marakeş’e odaklanıyoruz.” dedi.

DS TECHEETAH Takım Müdürü Mark Preston yapmış olduğu değerlendirmede:“Bugün tüm takım için büyük bir başarıydı.Sezona mükemmel bir başlangıç yaptık. Şampiyona kesinlikle ileriye doğru önemli bir adım attı ve şimdi tamamen yeni bir seviyede yarışıyoruz. Jean-Eric ve Andre pistte adeta uçuyorlardı ve ekibin çabalarının sonuç verdiğini görmek çok güzel.İlk zaferleri için BMW ekibine tebrikler ve Formula E'ye hoş geldiniz.” dedi.

DS Performans Direktörü, Xavier Mestelan Pinon ise:“İlk yarıştaki performansları için Jean-Eric ve Andre'ye tebrikler.DS TECHEETAH takımını ilk yarışta podyumda görmek çok güzel.Aylar süren geliştirme ve hazırlıklar sürecinin ardından ilk yarışta herkesin zafer için bir araya geldiğini ve bu kadar etkileyici bir performans sergilediğini görmek harikaydı.Bu takım ruhu şampiyonanın geri kalanında da başarılı bir performans sergilememizi ve hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak,” dedi.

ABB FIA Formula E Şampiyonasının bir sonraki ayağı Fas'ın Marakeş şehrinde 12 Ocak 2019'da gerçekleşecek.