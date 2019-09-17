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Drone’lar petrol fiyatlarını vurdu

Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco’nun Husiler tarafından vurulması brent petrolün varil fiyatını da etkiledi.

17 Eylül 2019 Salı 10:49
Drone’lar petrol fiyatlarını vurdu

Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco’nun iki üretim tesisini hedef alan drone saldırılarının akabinde jeopolitik risk endişeleri arttı. Bu endişeler nedeniyle brent petrolün varil fiyatı dün bir ara yüzde 18 yükselerek 71 doları aştı. Varil fiyatı, bu sert yükselişin ardından tekrar 66 dolar seviyesine çekildi.

Abqaiq ve Khrais petrol sahalarının Yemen’deki Husiler tarafından vurulmasının hemen ardından altının ons fiyatı yüzde 1,6 artarak bin 512 doları geçti. Sonrasında bin 495 dolara kadar geriledi. 

Yatırım analistleri, Suudi Arabistan’a yönelik saldırılardan ötürü ABD ile İran’ın karşı karşıya gelebileceğini; gerilimin tırmanmasına bağlı olarak altın fiyatlarında daha güçlü bir artış görülebileceğini ifade ediyor. Aynı analistler, “Savaş ihtimali altının ons fiyatını bin 600 dolar mertebelerine taşıyabilir” tahmininde bulunuyor.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 10:49
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  7. ABD
  8. İran
  9. Yatırım analistleri

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