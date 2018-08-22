Dövizde dalga boyu arttı ürünlerde fiyatlar şaştı

Dolar ve Euro’nun TL karşısında değerlenmesinde dalga boyunun yükselmesi, ihracatçı firmaları da tedirgin ediyor. Gelir ve kâr erimelerine karşı önlem alan firmaların temennisi ise, kur ataklarının durması.

DALGA DURULMALI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, kur artışlarının ekonominin yanı sıra krediye dayalı ihracat yapanlara da darbe vurduğuna işaret etti. Gülle, ihracatçılar için doların belli bir bölgeye yerleşmesi gerektiğini dile getirerek, “Bizim için kurun oturduğu, kaldığı yer çok çok önemli. Onun için bir an evvel volatilitenin yerini stabilite almalı, dalga durulmalı” ifadelerini kullandı.

FİYATLAMALAR SIKINTIYA GİRER

Kur artışının ihracatçıların yararına olmadığını vurgulayan Gülle, “Dolar ile Euro tarafında aşırı oynamalar fiyatlamaları ve satışları sıkıntıya sokar. Oynamaların olmadığı stabil bir ortamda fiyatlamalar sıhhatli olur, ihracat da artar” dedi.

FORWARD VE FUTURE YAPILMALI

Gülle, ihracatçıların kur dalgalanmalarına karşı almaları gereken önlemleri de şöyle sıraladı:

“Forward (ileri vadeli kur alım veya satım protokolü), future (ileri vadeli hammadde alım veya satım protokolü) yapılmalı. Bu yöntemler firmaların kendilerini hedge etmelerine imkân tanır. Options da önemli bir yöntem olup belli bir komisyon ödeyerek alım satım protokolünden geri adım atmayı mümkün kılar. Bu önlemlere firmaların ihracatlarını arttırarak devam ettirmeleri için teminatlardan ve teşviklerden de yararlanmaları, pahada ağır ürün satışına odaklanmaları da ilave edilebilir.”

TİCARETTE İSTİŞARE DÖNEMİ

Ekonomi yönetimi yeni dönemde reel sektörün talepleri ile şikâyetlerini dinlemek, ticarette atılım yapmak için İstişare Kurulu’nu devreye aldı. Kurulun hükümet ile üretici ve ihracatçının irtibatını arttıracağını belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, “Ekonominin ve ticaretin ele alınacağı toplantılar faydalı olacak, diyaloğu güçlendirecek” dedi.

’’ÖNERİLERİ DİNLİYORUZ’’

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yeni dönemde sivil toplum örgütleri ile diyalog halinde olacaklarını ve ihracatı arttırmak için önemli adımlar atacaklarını kaydederek, “Ticaretin önünü açmak için her öneriyi dinliyoruz, dinleyeceğiz” ifadesini kullandı. Pekcan, yatırım stratejistlerinin ve şirket yöneticilerinin bulunduğu Danışma Kurulu’nun da yakında çalışmalarına başlayacağını açıkladı.